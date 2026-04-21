Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260421/minpromtorg-869335094.html
Минпромторг рассказал об изменениях в механизме параллельного импорта
2026-04-21T18:12+0300
2026-04-21T17:30+0300
экономика
россия
рф
роспатент
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/48/838004820_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_5b5f353cea2ef3370868e32d8570589e.jpg
https://1prime.ru/20260420/minpromtorg-869290614.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/48/838004820_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_c00650626287e0862f3c6017de36a7dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
18:12 21.04.2026
 
Минпромторг рассказал об изменениях в механизме параллельного импорта

Минпромторг: перечень параллельного импорта содержит ссылки на реестровые записи

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПорт
Порт - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Порт. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 21 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ переформатировал перечень параллельного импорта, теперь он содержит ссылки на конкретные реестровые записи в Роспатенте, что позволит отслеживать механизм по товарным знакам, рассказал журналистам статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
"Проделана большая работа по переформатированию самого документа. Теперь он содержит ссылки на конкретные реестровые записи в Роспатенте. Это позволит ввести еще более прозрачную систему прослеживания импорта - по товарным знакам", - сказал Чекушов.
Он пояснил, что основной целью документа является переформатирование механизма параллельного импорта. По его словам, необходимо "совместно с Федеральной таможенной службой посмотреть, как будет работать новая система".
"Я думаю, что мы его скоро выпустим… Он готов уже, сейчас мы работаем с Минюстом над его государственной регистрацией. Это не изменения, а именно новый приказ", - отметил замминистра.
Он также добавил, что в настоящий момент ведомство фиксирует существенное снижение количества предложений по изменению перечня параллельного импорта.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала