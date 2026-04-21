https://1prime.ru/20260421/minpromtorg-869335094.html

Минпромторг рассказал об изменениях в механизме параллельного импорта

2026-04-21T18:12+0300

экономика

россия

рф

роспатент

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/83800/48/838004820_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_5b5f353cea2ef3370868e32d8570589e.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ переформатировал перечень параллельного импорта, теперь он содержит ссылки на конкретные реестровые записи в Роспатенте, что позволит отслеживать механизм по товарным знакам, рассказал журналистам статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия". "Проделана большая работа по переформатированию самого документа. Теперь он содержит ссылки на конкретные реестровые записи в Роспатенте. Это позволит ввести еще более прозрачную систему прослеживания импорта - по товарным знакам", - сказал Чекушов. Он пояснил, что основной целью документа является переформатирование механизма параллельного импорта. По его словам, необходимо "совместно с Федеральной таможенной службой посмотреть, как будет работать новая система". "Я думаю, что мы его скоро выпустим… Он готов уже, сейчас мы работаем с Минюстом над его государственной регистрацией. Это не изменения, а именно новый приказ", - отметил замминистра. Он также добавил, что в настоящий момент ведомство фиксирует существенное снижение количества предложений по изменению перечня параллельного импорта.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

