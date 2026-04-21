Минпромторг рассказал об изменениях в механизме параллельного импорта
Минпромторг рассказал об изменениях в механизме параллельного импорта - 21.04.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал об изменениях в механизме параллельного импорта
Минпромторг РФ переформатировал перечень параллельного импорта, теперь он содержит ссылки на конкретные реестровые записи в Роспатенте, что позволит отслеживать | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T18:12+0300
2026-04-21T18:12+0300
2026-04-21T17:30+0300
ТАШКЕНТ, 21 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ переформатировал перечень параллельного импорта, теперь он содержит ссылки на конкретные реестровые записи в Роспатенте, что позволит отслеживать механизм по товарным знакам, рассказал журналистам статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия". "Проделана большая работа по переформатированию самого документа. Теперь он содержит ссылки на конкретные реестровые записи в Роспатенте. Это позволит ввести еще более прозрачную систему прослеживания импорта - по товарным знакам", - сказал Чекушов. Он пояснил, что основной целью документа является переформатирование механизма параллельного импорта. По его словам, необходимо "совместно с Федеральной таможенной службой посмотреть, как будет работать новая система". "Я думаю, что мы его скоро выпустим… Он готов уже, сейчас мы работаем с Минюстом над его государственной регистрацией. Это не изменения, а именно новый приказ", - отметил замминистра. Он также добавил, что в настоящий момент ведомство фиксирует существенное снижение количества предложений по изменению перечня параллельного импорта.
ru-RU
россия, рф, роспатент, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, РФ, Роспатент, Минпромторг
Минпромторг рассказал об изменениях в механизме параллельного импорта
Минпромторг: перечень параллельного импорта содержит ссылки на реестровые записи
ТАШКЕНТ, 21 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ переформатировал перечень параллельного импорта, теперь он содержит ссылки на конкретные реестровые записи в Роспатенте, что позволит отслеживать механизм по товарным знакам, рассказал журналистам статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
"Проделана большая работа по переформатированию самого документа. Теперь он содержит ссылки на конкретные реестровые записи в Роспатенте
. Это позволит ввести еще более прозрачную систему прослеживания импорта - по товарным знакам", - сказал Чекушов.
Он пояснил, что основной целью документа является переформатирование механизма параллельного импорта. По его словам, необходимо "совместно с Федеральной таможенной службой посмотреть, как будет работать новая система".
"Я думаю, что мы его скоро выпустим… Он готов уже, сейчас мы работаем с Минюстом над его государственной регистрацией. Это не изменения, а именно новый приказ", - отметил замминистра.
Он также добавил, что в настоящий момент ведомство фиксирует существенное снижение количества предложений по изменению перечня параллельного импорта.
