https://1prime.ru/20260421/minpromtorg-869335249.html
Минпромторг: в России не планируется полный запрет скидок на маркетплейсах
2026-04-21T18:20+0300
экономика
бизнес
финансы
минпромторг
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/83288/26/832882647_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a89b71af8c596d15fa1fce741cf30c2.jpg
ТАШКЕНТ, 21 мар - ПРАЙМ. В России не планируется вводить полный запрет скидок на маркетплейсах, в законопроекте Минпромторга предлагается лишь согласовывать предоставление любых скидок с продавцом, пояснил журналистам статс-секретарь — замглавы министерства Роман Чекушов. "В том законопроекте, который мы направили в федеральные органы исполнительной власти, есть конкретная формулировка: любые скидки, которые маркетплейсы вводят за свой собственный счет, должны быть прямым образом согласованы с продавцами. Сама такая скидка должна компенсироваться только деньгами. Это никакой не запрет, это регуляторная легализация права продавца принимать решение о согласовании либо несогласовании снижении цены на собственный товар", - сказал Чекушов в кулуарах выставки "Иннопром. Центральная Азия". Он добавил, что на прошлой неделе Wildberries сообщил о реализации на своей площадке права продавца отказаться от снижения цены за счет площадки без последующего ухудшения условий работы продавца. Данное требование для всех крупных площадок утвердили протоколом комиссии по саморегулированию в Стандартах добросовестных практик. "То есть мы здесь двигаемся с бизнесом в одном направлении. И надеемся, что конструктивный диалог по этому вопросу с площадками продолжится", - заключил Чекушов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83288/26/832882647_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_03781654349ec1d256e1f6e07e25f159.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
