Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг: в России не планируется полный запрет скидок на маркетплейсах - 21.04.2026, ПРАЙМ
Минпромторг: в России не планируется полный запрет скидок на маркетплейсах
2026-04-21T18:20+0300
ТАШКЕНТ, 21 мар - ПРАЙМ. В России не планируется вводить полный запрет скидок на маркетплейсах, в законопроекте Минпромторга предлагается лишь согласовывать предоставление любых скидок с продавцом, пояснил журналистам статс-секретарь — замглавы министерства Роман Чекушов. "В том законопроекте, который мы направили в федеральные органы исполнительной власти, есть конкретная формулировка: любые скидки, которые маркетплейсы вводят за свой собственный счет, должны быть прямым образом согласованы с продавцами. Сама такая скидка должна компенсироваться только деньгами. Это никакой не запрет, это регуляторная легализация права продавца принимать решение о согласовании либо несогласовании снижении цены на собственный товар", - сказал Чекушов в кулуарах выставки "Иннопром. Центральная Азия". Он добавил, что на прошлой неделе Wildberries сообщил о реализации на своей площадке права продавца отказаться от снижения цены за счет площадки без последующего ухудшения условий работы продавца. Данное требование для всех крупных площадок утвердили протоколом комиссии по саморегулированию в Стандартах добросовестных практик. "То есть мы здесь двигаемся с бизнесом в одном направлении. И надеемся, что конструктивный диалог по этому вопросу с площадками продолжится", - заключил Чекушов.
