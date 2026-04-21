Минцифры формирует третий пакет мер против кибермошенников

2026-04-21T13:44+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Минцифры России формирует третий пакет мер против телефонных и интернет-мошенников "Антифрод 3", рассказала директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова. "Начали формирование третьего пакета мер, которые называем сейчас кодовым названием "Антифрод 3". Я надеюсь, что в ближайшее время мы сформируем предложения, которые также дальше вынесем на обсуждение в соответствующий регуляторный трек", - сообщила она в рамках круглого стола на тему "Цифровизация экономики без рисков мошенничества". Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в декабре правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите от кибермошенников. Он включает 20 мер, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что на подходе и третий пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством.

https://1prime.ru/20260420/mintsifry-869309023.html

https://1prime.ru/20260413/ii-869121430.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

