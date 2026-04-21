Минцифры формирует третий пакет мер против кибермошенников - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260421/mintsifry--869324626.html
Минцифры формирует третий пакет мер против кибермошенников
2026-04-21T13:44+0300
технологии
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_00ac222cdb58d706a962d0ae21482648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
13:44 21.04.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Минцифры России формирует третий пакет мер против телефонных и интернет-мошенников "Антифрод 3", рассказала директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова.
"Начали формирование третьего пакета мер, которые называем сейчас кодовым названием "Антифрод 3". Я надеюсь, что в ближайшее время мы сформируем предложения, которые также дальше вынесем на обсуждение в соответствующий регуляторный трек", - сообщила она в рамках круглого стола на тему "Цифровизация экономики без рисков мошенничества".
Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.
Кроме того, в декабре правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите от кибермошенников. Он включает 20 мер, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что на подходе и третий пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством.
ТехнологииРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала