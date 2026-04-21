Миронов призвал прекратить поддерживать ЕС и НАТО ресурсами
2026-04-21T01:21+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов призвал прекратить поддерживать страны ЕС и НАТО материальными и энергетическими ресурсами. Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно данным, филиалы "украинских" компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы. "ЕС и Великобритания - а мы воюем именно с ними, а не с Украиной - наладили массовое производство ракет и дронов для ВСУ, поэтому мы больше не можем руководствоваться принципом "тут воюем, тут рыбу заворачивали". Хватит поставлять им энергоресурсы и материалы для ракет и дронов, которыми будут убивать наших парней на фронте и обстреливать мирные города", – сказал Миронов РИА Новости. Он сообщил, что депутаты Госдумы от фракции "Справедливой России" подготовили концепцию экономического противостояния с ЕС и Великобританией. "Мы руководствовались принципом причинения максимального ущерба противнику с нулевым или минимальным ответным эффектом для нашей экономики. Поражение России, демонтаж ее суверенитета и изъятие ресурсов – экзистенциальная цель для Европы. Это потомки Гитлера, которые сейчас либо возьмут реванш, либо канут в лету, поэтому наша концепция преследует цель демонтировать экономику врага, она состоит из семи пунктов", - пояснил лидер партии. Миронов рассказал, что концепцией предлагается: запретить экспорт обогащенного урана, титана, палладия и никеля в страны ЕС и НАТО, удвоить тарифы на транзит нефти из Казахстана в ЕС, увеличить на 50% тарифы на транзит товаров в ЕС железной дорогой или по Северному морскому пути, запретить экспорт удобрений в ЕС и НАТО и удвоить тарифы на транзит белорусских удобрений в ЕС, направить средства от увеличения тарифов на производство дронов для СВО, а также запретить вывод дивидендов и прибыли для компаний из стран ЕС и НАТО.
