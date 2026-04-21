Миронов предложил ввести уголовную ответственность за подделку сертификатов

Миронов предложил ввести уголовную ответственность за подделку сертификатов - 21.04.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил ввести уголовную ответственность за подделку сертификатов

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выделить в отдельный состав уголовного преступления подделку сертификатов о... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T04:22+0300

2026-04-21T04:22+0300

2026-04-21T04:22+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выделить в отдельный состав уголовного преступления подделку сертификатов о знании русского языка, которые нужны мигрантам для получения российского гражданства, предусмотрев наказание до шести лет лишения свободы. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ будут внесены на рассмотрение палаты парламента во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается дополнить статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации частью 6, установив уголовную ответственность за подделку документа, подтверждающего иностранным гражданином владение русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации, в целях его использования, а равно за сбыт таких документов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Санкция проектируемой нормы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что уголовная ответственность за подобное преступление должна наступать, если сертификаты подделываются для продажи или используются в личных целых. Он отметил, что в настоящее время максимальное наказание за подделку официальных документов составляет два года лишения свободы. "За использование заведомо подложного документа – штраф, исправительные работы, и существующие санкции не в полной мере учитывают степень общественной опасности подделки сертификатов для мигрантов на знание языка", - считает лидер партии. Миронов подчеркнул, что в последние годы государство принимает последовательные меры для повышения достоверности и прозрачности правил выдачи документов о знании русского языка. "Произошло ужесточение правил приёма экзамена. Теперь проводить их могут только государственные учреждения из перечня, утверждённого правительством. Кроме этого, в стране был создан федеральный реестр учёта сертификатов, но проблема использования поддельных сертификатов никуда не делась. По этой причине "Справедливая Россия" предлагает ужесточить уголовную ответственность за подделку таких документов", – заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, сергей миронов