В Нидерландах заявили, что цены на энергию становятся неподъемными - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260421/niderlandy-869344688.html
В Нидерландах заявили, что цены на энергию становятся неподъемными
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg
ГААГА, 21 апр - ПРАЙМ. Цены на энергию становятся неподъемными для многих в Нидерландах, заявила во вторник лидер парламентской фракции крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Лидевей де Вос. Вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус 10 апреля признала, что домохозяйства и предприниматели в стране переживают очень трудные времена из-за энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По ее словам, это очень неприятная ситуация для всех, и кабмин работает над тем, как обеспечить помощь людям, которые больше всего нуждаются в ней. "Цены на энергию продолжают расти и становятся неподъемными для многих", - написала де Вос в соцсети Х. Политик напомнила, что Нидерланды владеют крупнейшим газовым месторождением Европы. В этой связи она считает непостижимым, что ее предложение возобновить добычу природного газа на месторождении в Гронингене и одновременно щедро компенсировать это жителям провинции было отклонено в парламенте. Гигантское газовое месторождение в Гронингене на севере Нидерландов было открыто в 1959 году, его разработка стартовала в 1963 году. Начальные извлекаемые запасы газа месторождения составляли 2,9 триллиона кубометров. Добыча на нем прекратилась с 1 октября 2023 года. На протяжении многих лет месторождение в Гронингене было основным источником газоснабжения северо-западной Европы, однако из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах власти Нидерландов решили постепенно ограничивать добычу на нем.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_d66142b7f82e8f298586df572035f3d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Лидер FvD де Вос: цены на энергию становятся неподъемными для многих в Нидерландах

CC BY 2.0 / hmmmayor / rotterdamФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Флаг Нидерландов, Роттердам. Архивное фото
CC BY 2.0 / hmmmayor / rotterdam
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ГААГА, 21 апр - ПРАЙМ. Цены на энергию становятся неподъемными для многих в Нидерландах, заявила во вторник лидер парламентской фракции крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Лидевей де Вос.
Вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус 10 апреля признала, что домохозяйства и предприниматели в стране переживают очень трудные времена из-за энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По ее словам, это очень неприятная ситуация для всех, и кабмин работает над тем, как обеспечить помощь людям, которые больше всего нуждаются в ней.
"Цены на энергию продолжают расти и становятся неподъемными для многих", - написала де Вос в соцсети Х.
Политик напомнила, что Нидерланды владеют крупнейшим газовым месторождением Европы. В этой связи она считает непостижимым, что ее предложение возобновить добычу природного газа на месторождении в Гронингене и одновременно щедро компенсировать это жителям провинции было отклонено в парламенте.
Гигантское газовое месторождение в Гронингене на севере Нидерландов было открыто в 1959 году, его разработка стартовала в 1963 году. Начальные извлекаемые запасы газа месторождения составляли 2,9 триллиона кубометров. Добыча на нем прекратилась с 1 октября 2023 года.
На протяжении многих лет месторождение в Гронингене было основным источником газоснабжения северо-западной Европы, однако из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах власти Нидерландов решили постепенно ограничивать добычу на нем.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала