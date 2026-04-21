В Нидерландах заявили, что цены на энергию становятся неподъемными

Цены на энергию становятся неподъемными для многих в Нидерландах, заявила во вторник лидер парламентской фракции крайне правой партии "Форум за демократию"... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T23:55+0300

ГААГА, 21 апр - ПРАЙМ. Цены на энергию становятся неподъемными для многих в Нидерландах, заявила во вторник лидер парламентской фракции крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Лидевей де Вос. Вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус 10 апреля признала, что домохозяйства и предприниматели в стране переживают очень трудные времена из-за энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По ее словам, это очень неприятная ситуация для всех, и кабмин работает над тем, как обеспечить помощь людям, которые больше всего нуждаются в ней. "Цены на энергию продолжают расти и становятся неподъемными для многих", - написала де Вос в соцсети Х. Политик напомнила, что Нидерланды владеют крупнейшим газовым месторождением Европы. В этой связи она считает непостижимым, что ее предложение возобновить добычу природного газа на месторождении в Гронингене и одновременно щедро компенсировать это жителям провинции было отклонено в парламенте. Гигантское газовое месторождение в Гронингене на севере Нидерландов было открыто в 1959 году, его разработка стартовала в 1963 году. Начальные извлекаемые запасы газа месторождения составляли 2,9 триллиона кубометров. Добыча на нем прекратилась с 1 октября 2023 года. На протяжении многих лет месторождение в Гронингене было основным источником газоснабжения северо-западной Европы, однако из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах власти Нидерландов решили постепенно ограничивать добычу на нем.

