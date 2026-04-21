Каждый онлайн-магазин в России столкнулся с 1,3 миллиона веб-атак

https://1prime.ru/20260421/onlajn-magazin-869314757.html

Каждый онлайн-магазин в России столкнулся в среднем с 1,3 миллиона веб-атак в первом квартале 2026 года, что почти в 2 раза больше, чем максимальный квартальный | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T03:06+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869314757.jpg?1776730015

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Каждый онлайн-магазин в России столкнулся в среднем с 1,3 миллиона веб-атак в первом квартале 2026 года, что почти в 2 раза больше, чем максимальный квартальный показатель в 2025 году, рассказали РИА Новости в компании-разработчике ИБ-решений WMX. "За первые три месяца 2026 года каждый онлайн-магазин столкнулся в среднем с 1,3 миллиона веб-атак. В 2025 году максимальный показатель был зафиксирован в третьем квартале, когда среднее число веб-атак на одну организацию отрасли составило только 767 тысяч (то есть почти в 2 раза меньше)", - сказано в сообщении компании. Отмечается, что с января по март 2026 года было отражено более 410 миллионов попыток взлома сайтов, это на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Драйверами роста кибератак стали онлайн-торговля и госсектор: в каждой из отраслей среднее число атак на одну организацию выросло более чем вдвое. Самой актуальной веб-угрозой для ритейла остается межсайтовый скриптинг, когда злоумышленник пытается перехватить сессию пользователя и украсть его данные: число подобных атак на отрасль за год выросло вдвое. Генеральный директор компании Анастасия Афонина добавила, что именно в первом квартале происходят активные хакерские атаки на фоне сезонных распродаж и гендерных праздников. Кроме того, рост числа атак связан с увеличением количества веб-приложений ритейлеров, как публичных, так и внутренних для общения с поставщиками или партнерами, а также с появлением уязвимостей в широко развернутых платформах электронной коммерции. В сообщении также выделили вторую отрасль по числу хакерских атак - госсектор. Так, в первом квартале на одну госорганизацию пришлось в среднем 900 тысяч попыток взлома веб-ресурсов. Наиболее актуальной угрозой для отрасли остается брутфорс, то есть перебор данных. "Госсектор активно переводит услуги в онлайн, расширяет число пользовательских сервисов и интеграций... Отдельная проблема - недостаточная защита от автоматизированных атак, включая брутфорс и подбор учетных данных. В совокупности это делает государственные веб-ресурсы более уязвимыми на фоне общего роста активности злоумышленников", - подчеркнула эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

технологии, россия