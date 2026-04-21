Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каждый онлайн-магазин в России столкнулся с 1,3 миллиона веб-атак - 21.04.2026, ПРАЙМ
Каждый онлайн-магазин в России столкнулся с 1,3 миллиона веб-атак
Каждый онлайн-магазин в России столкнулся в среднем с 1,3 миллиона веб-атак в первом квартале 2026 года, что почти в 2 раза больше, чем максимальный квартальный | 21.04.2026, ПРАЙМ
03:06 21.04.2026
 
Каждый онлайн-магазин в России столкнулся с 1,3 миллиона веб-атак

WMX: каждый онлайн-магазин в России столкнулся с 1,3 миллиона веб-атак в первом квартале

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Каждый онлайн-магазин в России столкнулся в среднем с 1,3 миллиона веб-атак в первом квартале 2026 года, что почти в 2 раза больше, чем максимальный квартальный показатель в 2025 году, рассказали РИА Новости в компании-разработчике ИБ-решений WMX.
"За первые три месяца 2026 года каждый онлайн-магазин столкнулся в среднем с 1,3 миллиона веб-атак. В 2025 году максимальный показатель был зафиксирован в третьем квартале, когда среднее число веб-атак на одну организацию отрасли составило только 767 тысяч (то есть почти в 2 раза меньше)", - сказано в сообщении компании.
Отмечается, что с января по март 2026 года было отражено более 410 миллионов попыток взлома сайтов, это на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Драйверами роста кибератак стали онлайн-торговля и госсектор: в каждой из отраслей среднее число атак на одну организацию выросло более чем вдвое.
Самой актуальной веб-угрозой для ритейла остается межсайтовый скриптинг, когда злоумышленник пытается перехватить сессию пользователя и украсть его данные: число подобных атак на отрасль за год выросло вдвое.
Генеральный директор компании Анастасия Афонина добавила, что именно в первом квартале происходят активные хакерские атаки на фоне сезонных распродаж и гендерных праздников. Кроме того, рост числа атак связан с увеличением количества веб-приложений ритейлеров, как публичных, так и внутренних для общения с поставщиками или партнерами, а также с появлением уязвимостей в широко развернутых платформах электронной коммерции.
В сообщении также выделили вторую отрасль по числу хакерских атак - госсектор. Так, в первом квартале на одну госорганизацию пришлось в среднем 900 тысяч попыток взлома веб-ресурсов. Наиболее актуальной угрозой для отрасли остается брутфорс, то есть перебор данных.
"Госсектор активно переводит услуги в онлайн, расширяет число пользовательских сервисов и интеграций... Отдельная проблема - недостаточная защита от автоматизированных атак, включая брутфорс и подбор учетных данных. В совокупности это делает государственные веб-ресурсы более уязвимыми на фоне общего роста активности злоумышленников", - подчеркнула эксперт.
 
