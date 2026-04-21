Россияне назвали свой бюджет на майские праздники

Большинство россиян планируют потратить в майские праздники не более пяти тысяч рублей на человека, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни",... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T05:28+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Большинство россиян планируют потратить в майские праздники не более пяти тысяч рублей на человека, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "Праздники пройдут под знаком умеренности: три четверти опрошенных установили предельный лимит трат в размере 5 тысяч рублей на человека за все каникулы, еще 22% граждан готовы выделить на отдых от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, и лишь 2% планируют бюджет свыше этой суммы", - посчитали аналитики, опросив 1700 россиян старше 18 лет. При этом, согласно данным исследования, подавляющее большинство россиян не планируют менять свои финансовые привычки в грядущие майские выходные - 71% россиян намерен сохранить расходы на уровне прошлого года. Выяснилось, что только 6% участников опроса собираются тратить больше, чем годом ранее. В то же время почти каждый четвертый (23%) заявил о необходимости сократить праздничный бюджет. Основной статьей расходов традиционно станут продукты питания и организация пикников - этот вариант выбрали 69%. На фоне фокуса на застолья интерес к другим категориям выглядит значительно скромнее. Так, на товары для дачи и мелкий ремонт потратятся 16% россиян, на транспорт и билеты - 10%, а на гостиницы и отели - всего 5%. География отдыха в 2026 году также останется максимально локальной: суммарно 96% участников опроса не планируют покидать пределы домашнего региона. Так, 72% останутся в городе, а 24% проведут время на дачных участках. В путешествие по стране или за рубеж отправятся лишь по 2% респондентов соответственно. "Такая привязанность к дому диктует и способы финансирования: 73% россиян планируют использовать текущую заработную плату, 21% воспользуются накоплениями, и лишь 6% прибегнут к помощи кредитных карт или займов", - поясняют аналитики. Эксперты отмечают, что текущий тренд указывает на стремление населения к "краткосрочной перезагрузке" без серьезного ущерба для личного бюджета и долговых обязательств.

