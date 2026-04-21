Опрос показал, сколько немцев считают ошибкой отказ от атомной энергетики - 21.04.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько немцев считают ошибкой отказ от атомной энергетики
YouGov: 53% немцев считают, что отказ от АЭС был ошибкой

© fotolia.com / DOC RABE Media
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Чуть больше половины населения Германии считают, что решение отказаться от использования атомных электростанций было ошибкой, следует из исследования компании YouGov.
Согласно итогам исследования, 53% опрошенных считают, что отказ от ядерной энергии был неверным, в то время как 40% респондентов назвали отказ от использования атомных электростанций правильным решением.
Исследование проводилось с 13 по 16 марта среди 1 944 граждан ФРГ. Статистическая погрешность результатов не приводится.
В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от ядерной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима-1". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
ЭнергетикаГазГЕРМАНИЯАнгела Меркель
 
 
