Опрос показал, сколько немцев считают ошибкой отказ от атомной энергетики

Опрос показал, сколько немцев считают ошибкой отказ от атомной энергетики - 21.04.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько немцев считают ошибкой отказ от атомной энергетики

Чуть больше половины населения Германии считают, что решение отказаться от использования атомных электростанций было ошибкой, следует из исследования компании... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T17:04+0300

2026-04-21T17:04+0300

2026-04-21T17:04+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Чуть больше половины населения Германии считают, что решение отказаться от использования атомных электростанций было ошибкой, следует из исследования компании YouGov. Согласно итогам исследования, 53% опрошенных считают, что отказ от ядерной энергии был неверным, в то время как 40% респондентов назвали отказ от использования атомных электростанций правильным решением. Исследование проводилось с 13 по 16 марта среди 1 944 граждан ФРГ. Статистическая погрешность результатов не приводится. В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от ядерной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима-1". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.

германия

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

газ, германия, ангела меркель