Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Единая Россия" потребовала повысить лимит выплат по ОСАГО - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" потребовала повысить лимит выплат по ОСАГО
17:53 21.04.2026
 
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Единая Россия" требует провести социологические исследования по вопросу увеличения лимита страховой выплаты по ОСАГО при причинении вреда жизни и здоровью до 2 миллионов рублей, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
Якушев отметил, что, с одной стороны, это нужная инициатива, с другой – значительная финансовая нагрузка может быть переложена на страхователей.
"Единая Россия" занимает однозначную позицию - без оценки реального влияния на благосостояние людей нельзя принимать закон. В этом вопросе нужно, прежде всего, посоветоваться с теми, кого эта тема касается напрямую, прежде всего, с автомобилистами. Поэтому необходимо провести социологические исследования, встречи, опросы и выработать приемлемый для всех вариант", - цитируют Якушева в канале партии на платформе "Макс".
Ранее Центробанк и правительство поддержали проект закона о повышении лимита выплат по ОСАГО.
