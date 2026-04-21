"Единая Россия" потребовала повысить лимит выплат по ОСАГО
2026-04-21T17:53+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Единая Россия" требует провести социологические исследования по вопросу увеличения лимита страховой выплаты по ОСАГО при причинении вреда жизни и здоровью до 2 миллионов рублей, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Якушев отметил, что, с одной стороны, это нужная инициатива, с другой – значительная финансовая нагрузка может быть переложена на страхователей. "Единая Россия" занимает однозначную позицию - без оценки реального влияния на благосостояние людей нельзя принимать закон. В этом вопросе нужно, прежде всего, посоветоваться с теми, кого эта тема касается напрямую, прежде всего, с автомобилистами. Поэтому необходимо провести социологические исследования, встречи, опросы и выработать приемлемый для всех вариант", - цитируют Якушева в канале партии на платформе "Макс". Ранее Центробанк и правительство поддержали проект закона о повышении лимита выплат по ОСАГО.
https://1prime.ru/20260420/osago-869286374.html
Правительство поддержало проект о повышении лимита выплат по ОСАГО