S7 назвала самые популярные направления для деловых перелетов

2026-04-21T12:36+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Рейсы Новосибирск - Иркутск, Москва - Новосибирск и Новосибирск - Благовещенск стали самыми популярными направлениями авиакомпании S7 ("Сибирь") для деловых перелетов, сообщил перевозчик. "Самыми популярными направлениями для деловых перелетов стали Новосибирск – Иркутск, Москва – Новосибирск и Новосибирск – Благовещенск. По просьбе корпоративных клиентов S7 Airlines увеличила частоту рейсов из новосибирского аэропорта "Толмачево" в Братск, Певек, Хабаровск, Магадан и Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении. Авиакомпания по итогам 2025 года увеличила долю корпоративных клиентов, отметили в S7. Там подчеркнули, что экономия для бизнеса на перелетах по корпоративной программе составила 1,7 миллиарда рублей — на 14% больше, чем годом ранее. "Корпоративный сегмент меняется: бизнес летает чаще, активнее использует сибирские и дальневосточные направления и ценит предсказуемость. Мы видим это по росту спроса на бронирование мест и по географии полетов. Наша задача — быть там, где мы нужны нашим клиентам, гарантировать пунктуальность перелетов и оптимальное соотношение цена-качество", — приводятся в пресс-релизе слова директора по продажам авиакомпании Александра Елфимова.

https://1prime.ru/20260420/flydubai-869297112.html

https://1prime.ru/20260418/reysy-869251252.html

