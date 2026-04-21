S7 назвала самые популярные направления для деловых перелетов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260421/perelet-869324295.html
S7 назвала самые популярные направления для деловых перелетов
бизнес
россия
новосибирск
иркутск
москва
аэропорт толмачево
s7
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869324140_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7526b7af7034609adeefeed86db5b76c.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Рейсы Новосибирск - Иркутск, Москва - Новосибирск и Новосибирск - Благовещенск стали самыми популярными направлениями авиакомпании S7 ("Сибирь") для деловых перелетов, сообщил перевозчик. "Самыми популярными направлениями для деловых перелетов стали Новосибирск – Иркутск, Москва – Новосибирск и Новосибирск – Благовещенск. По просьбе корпоративных клиентов S7 Airlines увеличила частоту рейсов из новосибирского аэропорта "Толмачево" в Братск, Певек, Хабаровск, Магадан и Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении. Авиакомпания по итогам 2025 года увеличила долю корпоративных клиентов, отметили в S7. Там подчеркнули, что экономия для бизнеса на перелетах по корпоративной программе составила 1,7 миллиарда рублей — на 14% больше, чем годом ранее. "Корпоративный сегмент меняется: бизнес летает чаще, активнее использует сибирские и дальневосточные направления и ценит предсказуемость. Мы видим это по росту спроса на бронирование мест и по географии полетов. Наша задача — быть там, где мы нужны нашим клиентам, гарантировать пунктуальность перелетов и оптимальное соотношение цена-качество", — приводятся в пресс-релизе слова директора по продажам авиакомпании Александра Елфимова.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869324140_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5e144c532724df28feaf089b45e0fb60.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
S7: рейсы в Новосибирск и Иркутск стали самыми популярными для деловых перелетов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании S7
Самолет авиакомпании S7 - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Самолет авиакомпании S7 . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Рейсы Новосибирск - Иркутск, Москва - Новосибирск и Новосибирск - Благовещенск стали самыми популярными направлениями авиакомпании S7 ("Сибирь") для деловых перелетов, сообщил перевозчик.
"Самыми популярными направлениями для деловых перелетов стали Новосибирск – Иркутск, Москва – Новосибирск и Новосибирск – Благовещенск. По просьбе корпоративных клиентов S7 Airlines увеличила частоту рейсов из новосибирского аэропорта "Толмачево" в Братск, Певек, Хабаровск, Магадан и Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении.
Авиакомпания по итогам 2025 года увеличила долю корпоративных клиентов, отметили в S7. Там подчеркнули, что экономия для бизнеса на перелетах по корпоративной программе составила 1,7 миллиарда рублей — на 14% больше, чем годом ранее.
"Корпоративный сегмент меняется: бизнес летает чаще, активнее использует сибирские и дальневосточные направления и ценит предсказуемость. Мы видим это по росту спроса на бронирование мест и по географии полетов. Наша задача — быть там, где мы нужны нашим клиентам, гарантировать пунктуальность перелетов и оптимальное соотношение цена-качество", — приводятся в пресс-релизе слова директора по продажам авиакомпании Александра Елфимова.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала