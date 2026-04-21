Найден способ "пометить" все банковские переводы граждан с 1 июля - 21.04.2026, ПРАЙМ
С 1 июля 2026 года при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным указание ИНН. Новая мера направлена на борьбу с дропперами — теми, кто обналичивает похищенные деньги через подставные счета.
2026-04-21T02:02+0300
финансы
банки
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. С 1 июля 2026 года при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным указание ИНН. Новая мера направлена на борьбу с дропперами — теми, кто обналичивает похищенные деньги через подставные счета. О том, как будет работать система и затронет ли это обычных граждан, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.По словам эксперта, банки будут обязаны обмениваться данными об ИНН клиентов через инфраструктуру Национальной системы платёжных карт (НСПК) при совершении транзакций. Именно ИНН выбран как уникальный, трудноизменяемый идентификатор, позволяющий эффективнее проверять риски и блокировать подозрительные операции. Новое требование касается как переводов "физическое лицо — физическое лицо", так и "юридическое лицо — физическое лицо"."ИНН присваивается один раз и практически не меняется в течение жизни. Использование ИНН как сквозного идентификатора позволяет системе мгновенно узнать дроппера и увидеть все подозрительные переводы в разных банках. Ранее дропперы могли "раскладывать" украденные деньги по разным картам, чтобы объём операций в каждом отдельном банке не казался подозрительным. Единый идентификатор сделает такие цепочки прозрачными для регулятора", — пояснил Хаминский.Пользователям банковских сервисов не придётся вводить ИНН вручную при каждом переводе. Банки уже владеют этой информацией и будут подставлять её в платёжное поручение автоматически. Таким образом, обязанность по указанию ИНН в платёжных документах СБП возлагается на банки, а не на клиентов. Обновить данные в приложении банка потребуется только в том случае, если ИНН отправителя по какой-то причине там отсутствует.Эксперт отмечает, что банки и сейчас обязаны поддерживать данные о клиентах в актуальном состоянии, и ИНН является одним из ключевых идентификаторов, которые банки передают регуляторам и налоговой службе при открытии счетов. Нововведение не создаст дополнительных сложностей для добросовестных граждан, но серьёзно затруднит работу мошенников. Сегодня, если дроппер попал в чёрные списки, он может сменить паспорт, номер телефона, банк или карту. Однако ИНН остаётся неизменным, что позволит системе распознавать злоумышленников даже после смены всех прочих данных.
02:02 21.04.2026
 
Найден способ "пометить" все банковские переводы граждан с 1 июля

