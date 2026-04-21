В Чехии нашли не более шести отравленных банок с детским питанием - 21.04.2026, ПРАЙМ
В Чехии нашли не более шести отравленных банок с детским питанием
2026-04-21T17:42+0300
17:42 21.04.2026
 
В Чехии нашли не более шести отравленных банок с детским питанием

Прокуратура Южной Моравии: отравленных банок с детским питанием было не более 6

ПРАГА, 21 апр – ПРАЙМ. Проходящее полицейское расследование свидетельствует о том, что банок с детским питанием производства компании HiPP с вложенным в них крысиным ядом было не более шести, сообщил во вторник агентству ЧТК пресс-секретарь прокуратуры Южно-Моравского края (на юго-востоке страны) Петр Лужный.
Как отмечает агентство ЧТК, две подобные баночки с отравой были в последние дни найдены в краевом центре Южной Моравии, городе Брно, еще две – в Словакии и одна в Австрии.
"Полицейские следователи Чехии, Словакии, Австрии и Германии поддерживают связь друг с другом. Поскольку это уголовное дело, подробности о результатах расследования не разглашаются. Нет никаких указаний на то, что отравленных баночек было больше шести", - сказал Лужный.
Помимо пяти банок, обнаруженных в Чехии, Словакии и Австрии, еще одна отравленная упаковка все еще находится в розыске. Она могла быть продана в австрийском городе Айзенштадт, расположенном недалеко от границы с Венгрией. Поэтому, по мнению властей, не исключено, что ее приобрел покупатель из Венгрии.
Поиск отравленной банки также был сосредоточен на домах престарелых и больницах, поскольку медицинские работники и лица, осуществляющие уход за ветеранами, часто используют подобные продукты питания для пожилых людей или инвалидов.
В конце марта компания HiPP получила электронное письмо, в котором, по данным Die Presse, вымогатель требовал 2 миллиона евро. Однако компания узнала об этом только 16 апреля, когда сообщила в полицию. В компании объяснили задержку тем, что письмо пришло на общий адрес, а не в почтовый ящик конкретного сотрудника.
В Чехии дело расследуют южноморавские криминалисты, специалисты по гигиене и государственное управление по сельскохозяйственной и пищевой инспекции. Чешская полиция заявила, что не считает уровень угрозы высоким. Немецкая полиция расследует дело как попытку шантажа компании HiPP отравленной пищей.
Австрийское агентство по безопасности пищевых продуктов (AGES) предупредило, что вещества, содержащиеся в крысиных ядах, снижают свертываемость крови, и их употребление может вызвать кровотечение из десен или носа, синяки или кровь в стуле. В таких случаях следует немедленно обратиться к врачу.
Роспотребнадзор - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Детское питание, в котором нашли крысиный яд в ЕС, не поставляется в Россию
