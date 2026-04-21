Поставки российского алюминия в ЕС в феврале выросли в 14 раз

Поставки российского алюминия в ЕС в феврале выросли в 14 раз - 21.04.2026, ПРАЙМ

Поставки российского алюминия в ЕС в феврале выросли в 14 раз

Поставки Россией всех видов алюминия в Евросоюз в феврале этого года выросли по сравнению с январем в 14 раз, как в денежном, так и в физическом выражении,... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T01:48+0300

2026-04-21T01:48+0300

2026-04-21T02:12+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Поставки Россией всех видов алюминия в Евросоюз в феврале этого года выросли по сравнению с январем в 14 раз, как в денежном, так и в физическом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Суммарная стоимость импорта алюминия Евросоюзом в феврале составила 45,4 миллиона евро, что в 13,7 раза больше, чем в январе, но вдвое меньше, чем год назад. При этом объем поставок достиг 17,6 тысячи тонн, увеличившись за месяц в 14,2 раза, а за год - сократившись в 1,9 раза. Больше всего в феврале европейцы покупали необработанный алюминий - 45,2 миллиона долларов (на максимуме с прошлого ноября). Также в небольших объемах импортировались алюминиевые металлоконструкции, отходы и лом, столовые и кухонные изделия.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, ес, евростат