Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки российского алюминия в ЕС в феврале выросли в 14 раз - 21.04.2026, ПРАЙМ
Поставки российского алюминия в ЕС в феврале выросли в 14 раз
РИА Новости: поставки российского алюминия в Евросоюз в феврале выросли в 14 раз

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Поставки Россией всех видов алюминия в Евросоюз в феврале этого года выросли по сравнению с январем в 14 раз, как в денежном, так и в физическом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Суммарная стоимость импорта алюминия Евросоюзом в феврале составила 45,4 миллиона евро, что в 13,7 раза больше, чем в январе, но вдвое меньше, чем год назад.
При этом объем поставок достиг 17,6 тысячи тонн, увеличившись за месяц в 14,2 раза, а за год - сократившись в 1,9 раза.
Больше всего в феврале европейцы покупали необработанный алюминий - 45,2 миллиона долларов (на максимуме с прошлого ноября). Также в небольших объемах импортировались алюминиевые металлоконструкции, отходы и лом, столовые и кухонные изделия.
 
