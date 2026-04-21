Правительство рассмотрит требования к приборам учета теплоэнергии в домах

Правительство рассмотрит требования к приборам учета теплоэнергии в домах - 21.04.2026, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит требования к приборам учета теплоэнергии в домах

Правительство России на заседании во вторник рассмотрит требования к приборам учета теплоэнергии в многоквартирных домах, сообщила пресс-служба кабмина.

2026-04-21T00:17+0300

2026-04-21T00:17+0300

2026-04-21T00:17+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании во вторник рассмотрит требования к приборам учета теплоэнергии в многоквартирных домах, сообщила пресс-служба кабмина. "О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроект направлен на устранение различий в требованиях к оборудованию индивидуальными приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, а также после капитального ремонта", - говорится в сообщении.

