https://1prime.ru/20260421/pravitelstvo-869312862.html

Правительство обсудит организацию учёта медпомощи ветеранам боевых действий

2026-04-21T00:24+0300

общество

экономика

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869312862.jpg?1776720243

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании во вторник обсудит организацию учёта медицинской помощи, оказываемой ветеранам боевых действий и членам их семей, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 44 и 49 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект закона направлен на организацию учёта медицинской помощи, оказываемой ветеранам боевых действий и членам их семей, а также информационное сопровождение указанных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

