Аналитики ждут роста розничных продаж в США в марте на 1,4 процента
2026-04-21T08:06+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в марте увеличился на 1,4% по отношению к февралю, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальную статистику американское министерство торговли опубликует во вторник, 21 апреля, в 15.30 мск. В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании опубликует данные об уровне безработицы в стране за декабрь-февраль. Аналитики ждут, что показатель остался на уровне ноября-января в 5,2%. В 12.00 мск Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) выпустит данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. По мнению аналитиков, в апреле значение показателя снизилось до минус 5 пунктов с минус 0,5 пункта месяцем ранее.
https://1prime.ru/20260421/ukraina-869317728.html
https://1prime.ru/20260419/benzin-869271912.html
