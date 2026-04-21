Аналитики ждут роста розничных продаж в США в марте на 1,4 процента - 21.04.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут роста розничных продаж в США в марте на 1,4 процента
Аналитики ждут роста розничных продаж в США в марте на 1,4 процента - 21.04.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут роста розничных продаж в США в марте на 1,4 процента
Объем розничных продаж в США в марте увеличился на 1,4% по отношению к февралю, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T08:06+0300
2026-04-21T08:06+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в марте увеличился на 1,4% по отношению к февралю, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальную статистику американское министерство торговли опубликует во вторник, 21 апреля, в 15.30 мск. В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании опубликует данные об уровне безработицы в стране за декабрь-февраль. Аналитики ждут, что показатель остался на уровне ноября-января в 5,2%. В 12.00 мск Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) выпустит данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. По мнению аналитиков, в апреле значение показателя снизилось до минус 5 пунктов с минус 0,5 пункта месяцем ранее.
сша
великобритания
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_9b6c7143e7d95701a273426b198429e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша, великобритания, германия
Бизнес, Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
08:06 21.04.2026
 
Аналитики ждут роста розничных продаж в США в марте на 1,4 процента

Trading Economics: объем розничных продаж в США в марте увеличился на 1,4%

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в марте увеличился на 1,4% по отношению к февралю, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальную статистику американское министерство торговли опубликует во вторник, 21 апреля, в 15.30 мск.
В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании опубликует данные об уровне безработицы в стране за декабрь-февраль. Аналитики ждут, что показатель остался на уровне ноября-января в 5,2%.
В 12.00 мск Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) выпустит данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. По мнению аналитиков, в апреле значение показателя снизилось до минус 5 пунктов с минус 0,5 пункта месяцем ранее.
БизнесМировая экономикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯГЕРМАНИЯ
 
 
