Путин рассказал об уровне газификации в России
Уровень газификации по России в среднем достиг 75%, в ближайшие годы приблизится к 85%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T16:08+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Уровень газификации по России в среднем достиг 75%, в ближайшие годы приблизится к 85%, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник проводит встречу с представителями муниципального сообщества РФ на площадке Всероссийской муниципальной премии "Служение". Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов. "Уже у нас в среднем 70 с лишним, 75, что ли, процентов средняя газификация по стране, а в ближайшие годы она должна вырасти еще на 8,3%. И где-то к 85% должна приблизиться к 2030 году", - сказал Путин в ходе встречи.
