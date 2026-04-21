Путин рассказал об уровне газификации в России

Путин рассказал об уровне газификации в России - 21.04.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал об уровне газификации в России

Уровень газификации по России в среднем достиг 75%, в ближайшие годы приблизится к 85%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T16:08+0300

2026-04-21T16:08+0300

2026-04-21T16:08+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Уровень газификации по России в среднем достиг 75%, в ближайшие годы приблизится к 85%, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник проводит встречу с представителями муниципального сообщества РФ на площадке Всероссийской муниципальной премии "Служение". Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов. "Уже у нас в среднем 70 с лишним, 75, что ли, процентов средняя газификация по стране, а в ближайшие годы она должна вырасти еще на 8,3%. И где-то к 85% должна приблизиться к 2030 году", - сказал Путин в ходе встречи.

россия, газ, рф, владимир путин