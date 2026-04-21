Важно, чтобы тарифы в системе ЖКХ не "задирались", заявил Путин
Важно, чтобы тарифы в системе ЖКХ не "задирались", заявил Путин - 21.04.2026, ПРАЙМ
Важно, чтобы тарифы в системе ЖКХ не "задирались", заявил Путин
Важно, чтобы тарифы в системе ЖКХ не "задирались", что, к сожалению, часто случается, завил президент РФ Владимир Путин. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T16:12+0300
2026-04-21T16:12+0300
2026-04-21T16:12+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Важно, чтобы тарифы в системе ЖКХ не "задирались", что, к сожалению, часто случается, завил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований. "Но при этом, безусловно, нужно и контролировать, чтобы не произошло то, о чем вы сказали, чтобы тарифы "не задирались". Так как это иногда у нас, к сожалению, бывает в системе жилищного хозяйства. И по очень многим направлениям, в системе обслуживания людей, там "бум" - тариф начинает расти", - сказал Путин в ходе совещания.
россия, рф, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Важно, чтобы тарифы в системе ЖКХ не "задирались", заявил Путин
Путин: важно, чтобы тарифы в системе ЖКХ не "задирались", что часто случается