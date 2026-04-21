Путин: новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень
Все уровни власти в России должны работать над тем, чтобы к 2030 году новые регионы страны вышли на общероссийский уровень, заявил российский президент Владимир
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Все уровни власти в России должны работать над тем, чтобы к 2030 году новые регионы страны вышли на общероссийский уровень, заявил российский президент Владимир Путин. Путин во вторник проводит встречу с представителями муниципального сообщества РФ на площадке всероссийской муниципальной премии "Служение". "Нам всем, федеральным органам власти, и муниципальным, и региональным, нужно стремиться к тому, чтобы решить задачу, которая сформулирована так: к 2030 году все наши новые исторические регионы должны выйти на общероссийский уровень", - сказал президент в ходе встречи.
https://1prime.ru/20260421/putin-869330343.html
Программа социальной газификации востребована в России, заявил Путин