Путин обещал обсудить с Патрушевым комплексное развитие сельских территорий
Президент России Владимир Путин обещал обсудить с вице-премьером Дмитрием Патрушевым комплексное развитие сельских территорий. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T17:29+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обещал обсудить с вице-премьером Дмитрием Патрушевым комплексное развитие сельских территорий. Путин во вторник провел встречу с представителями муниципального сообщества РФ. В ходе совещания глава Калманского района Алтайского края Ольга Чернолуцкая доложила Путину о проблеме реализации сразу нескольких программ по развитию сельских территорий. Она попросила президента предоставить возможность осуществлять работу по улучшению жизни сельчан в нескольких направлениях одновременно, вне зависимости от их приоритетности. Глава государства ответил, что в ближайшее время вопрос возьмут под контроль. "Я обязательно с Дмитрием Николаевичем Патрушевым переговорю, потому что он в правительстве отвечает за координацию всех усилий, связанных с развитием сельского хозяйства: и комплексного развития сельских территорий, по социальным вопросам, по вопросам культуры, здравоохранения. Обязательно попрошу его, чтобы он проработал и сделал соответствующее предложение", - заключил президент.
