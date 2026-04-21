https://1prime.ru/20260421/rossija-869312773.html
Мост между Россией и Корейской Народной Республикой откроют 21 апреля
2026-04-21T00:18+0300
экономика
россия
рф
азия
приморский край
александр козлов
минприроды
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869312773.jpg?1776719880
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Открытие мостового перехода между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой через реку Туманная запланировано на июнь 2026 года, а во вторник 21 апреля состоится церемония стыковки его пролетного строения, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Участие в мероприятии в режиме видеосвязи примут главы Минтранса и Минприроды РФ Андрей Никитин и Александр Козлов, директор Первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
"21 апреля на границе Российской Федерации (пос. Хасан, Приморский край) и Корейской Народно-Демократической Республики пройдет церемония стыковки пролетного строения будущего автомобильного моста через реку Туманная, соединяющего два государства", - говорится в сообщении.
"Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, непосредственно моста – порядка 1 км. Здесь будет две полосы движения... Открытие мостового перехода запланировано на июнь текущего года", - добавили в кабмине.
Также в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" ведутся работы по созданию автомобильного пункта пропуска "Хасан" с десятью полосами движения, пропускная способность которого составит 300 транспортных средств и 2850 физических лиц в сутки, с возможностью увеличения данных показателей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
