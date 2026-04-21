Мост между Россией и Корейской Народной Республикой откроют 21 апреля

Открытие мостового перехода между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой через реку Туманная запланировано на июнь 2026 года, а во вторник 21... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T00:18+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Открытие мостового перехода между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой через реку Туманная запланировано на июнь 2026 года, а во вторник 21 апреля состоится церемония стыковки его пролетного строения, сообщили в пресс-службе российского правительства. Участие в мероприятии в режиме видеосвязи примут главы Минтранса и Минприроды РФ Андрей Никитин и Александр Козлов, директор Первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. "21 апреля на границе Российской Федерации (пос. Хасан, Приморский край) и Корейской Народно-Демократической Республики пройдет церемония стыковки пролетного строения будущего автомобильного моста через реку Туманная, соединяющего два государства", - говорится в сообщении. "Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, непосредственно моста – порядка 1 км. Здесь будет две полосы движения... Открытие мостового перехода запланировано на июнь текущего года", - добавили в кабмине. Также в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" ведутся работы по созданию автомобильного пункта пропуска "Хасан" с десятью полосами движения, пропускная способность которого составит 300 транспортных средств и 2850 физических лиц в сутки, с возможностью увеличения данных показателей.

