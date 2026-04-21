День местного самоуправления в России

День местного самоуправления в России - 21.04.2026, ПРАЙМ

День местного самоуправления в России

День местного самоуправления отмечается в России во вторник. | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T01:00+0300

2026-04-21T01:00+0300

2026-04-21T01:00+0300

общество

рф

лнр

херсонская область

владимир путин

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. День местного самоуправления отмечается в России во вторник. Ниже приводится справочная информация. День местного самоуправления отмечается в России 21 апреля. Памятный день был введен указом президента РФ Владимира Путина 10 июня 2012 года в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Дата была выбрана в честь издания 21 апреля (2 мая по новому стилю) 1785 года "Грамоты на права и выгоды городам Российской империи". Жалованная грамота городам, изданная императрицей Екатериной II, устанавливала новые выборные городские учреждения, расширяя круг избирателей и закрепляя основы самоуправления. Горожане были поделены на шесть разрядов по имущественным и социальным признакам: "настоящие городские обыватели" – владельцы недвижимости из дворян, чиновников, духовенства; купцы трех гильдий; ремесленники, записанные в цехи; иностранцы и иногородние; "именитые граждане"; "посадские" (все прочие граждане, кормящиеся в городе промыслами или рукоделием). В соответствии с грамотой, в городах раз в три года созывалось собрание "градского общества", в которое входили лишь наиболее состоятельные горожане. Постоянно действующим городским органом была "общая градская дума", состоящая из городского головы и шести гласных. Судебными выборными учреждениями в городах являлись магистраты. Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с именем императора Александра II, проводившего земскую и городскую реформы. Так, Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников. После революции 1917 года идея самоуправления была забыта вплоть до конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа государственной власти. В настоящее время организация местного самоуправления в России регулируется Конституцией РФ и федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", вступившем в силу в июне 2025 года. Местное самоуправление – признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации форма самоорганизации граждан в целях осуществления народом своей власти для самостоятельного решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения (вопросов местного значения) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством. Местное самоуправление осуществляется гражданами непосредственно через формы прямого волеизъявления, а также через органы местного самоуправления. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации. Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" установлено, что местное самоуправление осуществляется в следующих видах муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ, внутригородское муниципальное образование города федерального значения. При этом в субъектах Российской Федерации, имеющих социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности, предусматривается возможность сохранения установленной ранее законом субъекта Российской Федерации двухуровневой системы организации местного самоуправления (поселения (сельские и городские) и муниципальные районы). Структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Наличие в структуре органов местного самоуправления представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, местной администрации является обязательным. ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" определяет три вида полномочий органов местного самоуправления (начнут действовать с 1 января 2027 года, до этой даты сохраняется действующее регулирование, основанное на законе 2003 года): – полномочия по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, не подлежащие перераспределению между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации (18 пунктов). Это полномочия преимущественно местного (локального) характера, не требующие, как правило, привлечения значительных финансовых ресурсов. Например, принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов, установление официальных символов муниципального образования и другие. – полномочия по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, которые могут быть перераспределены законом субъекта Российской Федерации для осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации (29 пунктов). Это, например, организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда и другие. Соответствующее перераспределение законом субъекта РФ полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законодательного органа субъекта РФ. – полномочия, в отношении которых законом субъекта Российской Федерации в целях обеспечения жизнедеятельности населения может быть принято решение об осуществлении органами местного самоуправления (18 пунктов). Это, например, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования, организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования и другие. Закон субъекта РФ о перераспределении полномочий для их осуществления органами местного самоуправления должен содержать положения о передаче органам местного самоуправления необходимых для осуществления указанных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств. Согласно статье 12 Конституции РФ, местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2025 года (без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям) в России насчитывалось 17 051 муниципальное образование. По словам президента России Владимира Путина, именно муниципальные служащие находятся ближе всего к людям и по большому счету являются для них ключевыми представителями всей системы публичной власти. Именно к ним прежде всего обращаются люди со своими нуждами и проблемами и от них ждут не только их оперативного решения, но и внимательного, доброжелательного отношения к своим инициативам и просьбам. По традиции в День местного самоуправления проходят различные дискуссионные и образовательные мероприятия, тематические встречи и др.

рф

лнр

херсонская область

общество , рф, лнр, херсонская область, владимир путин