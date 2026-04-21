Биографию Булгакова и книгу о Высоцком будут маркировать в России

2026-04-21T05:01+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Биографию Михаила Булгакова, написанную Алексеем Варламовым, а также книгу о жизни Владимира Высоцкого авторства Владимира Новикова будут маркировать в России согласно закону против пропаганды наркотиков, следует из Отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости. С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) был опубликован отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Он был создан издателями для саморегулирования отрасли, чтобы минимизировать риски применения штрафов и выработать единую правоприменительную практику. Ранее в перечень попали книги российских писателей Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, а также Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года, среди которых романы "Гэм" Эриха Марии Ремарка и "К востоку от Эдема" Джона Стейнбека, а также книги о музыкантах Викторе Цое, Nirvana и The Beatles. В обновленном в понедельник перечне оказались новые биографические произведения, одной из которых книга "Михаил Булгаков" (пятое издание) в серии "Жизнь замечательных людей", которую много лет издает "Молодая гвардия". Она была написала российским писателем, ректором Литературного института имени Горького Алексеем Варламовым в 2025 году. Также в перечень попади и другие книги серии ЖЗЛ: "Венедикт Ерофеев: Человек нездешний" Александра Сенкевича, "Валерий Брюсов. Будь мрамором" Василия Молодякова и "Вера Холодная. Осколки мифов" Евгении Климовой. Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке. Вместе с тем Минцифры России утвердило перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах.

