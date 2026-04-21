https://1prime.ru/20260421/rossija-869318000.html

Россия в марте нарастила экспорт пшеницы на грузинский рынок в три раза

2026-04-21T07:47+0300

экономика

сельское хозяйство

бизнес

грузия

оаэ

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/13/841471311_0:191:2720:1721_1920x0_80_0_0_745989044bd7d8aed68e2d4d35c0dcae.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россия в марте утроила в годовом выражении экспорт пшеницы на грузинский рынок - до 8 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, российские компании экспортировали пшеницу на 8,1 миллиона долларов против 2,5 миллиона в марте 2025 года. Таким образом, сумма поставок подскочила в 3,2 раза. В марте Грузия покупала пшеницу только у трех стран. Помимо России, в их число вошли ОАЭ (748,9 тысячи долларов) и Казахстан (289,8 тысячи долларов).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

