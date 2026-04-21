Россия в марте нарастила экспорт пшеницы на грузинский рынок в три раза
07:47 21.04.2026 (обновлено: 08:15 21.04.2026)
 
Россия в марте нарастила экспорт пшеницы на грузинский рынок в три раза

Россия в марте утроила в годовом выражении экспорт пшеницы на грузинский рынок

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россия в марте утроила в годовом выражении экспорт пшеницы на грузинский рынок - до 8 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, российские компании экспортировали пшеницу на 8,1 миллиона долларов против 2,5 миллиона в марте 2025 года. Таким образом, сумма поставок подскочила в 3,2 раза.
В марте Грузия покупала пшеницу только у трех стран. Помимо России, в их число вошли ОАЭ (748,9 тысячи долларов) и Казахстан (289,8 тысячи долларов).
 
