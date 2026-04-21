Россия в марте нарастила экспорт пшеницы на грузинский рынок в три раза
Россия в марте нарастила экспорт пшеницы на грузинский рынок в три раза - 21.04.2026, ПРАЙМ
Россия в марте нарастила экспорт пшеницы на грузинский рынок в три раза
Россия в марте утроила в годовом выражении экспорт пшеницы на грузинский рынок - до 8 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T07:47+0300
2026-04-21T07:47+0300
2026-04-21T08:15+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россия в марте утроила в годовом выражении экспорт пшеницы на грузинский рынок - до 8 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, российские компании экспортировали пшеницу на 8,1 миллиона долларов против 2,5 миллиона в марте 2025 года. Таким образом, сумма поставок подскочила в 3,2 раза. В марте Грузия покупала пшеницу только у трех стран. Помимо России, в их число вошли ОАЭ (748,9 тысячи долларов) и Казахстан (289,8 тысячи долларов).
грузия
оаэ
казахстан
сельское хозяйство, бизнес, грузия, оаэ, казахстан
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, ГРУЗИЯ, ОАЭ, КАЗАХСТАН
Россия в марте нарастила экспорт пшеницы на грузинский рынок в три раза
Россия в марте утроила в годовом выражении экспорт пшеницы на грузинский рынок
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россия в марте утроила в годовом выражении экспорт пшеницы на грузинский рынок - до 8 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, российские компании экспортировали пшеницу на 8,1 миллиона долларов против 2,5 миллиона в марте 2025 года. Таким образом, сумма поставок подскочила в 3,2 раза.
В марте Грузия покупала пшеницу только у трех стран. Помимо России, в их число вошли ОАЭ (748,9 тысячи долларов) и Казахстан (289,8 тысячи долларов).