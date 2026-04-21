Каждый восьмой россиянин планирует продлить майские праздники - 21.04.2026, ПРАЙМ
Каждый восьмой россиянин планирует продлить майские праздники
2026-04-21T02:18+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Каждый восьмой работающий россиянин планирует продлить майские праздники отпусками и отгулами, показало исследование SuperJob для РИА Новости. В этом году выходные дни в честь майских праздников приходятся на 1-3 мая и 9-11 мая. "Согласно результатам опроса SuperJob, 12% работающих россиян собираются продлить отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, хотя с финансовой точки зрения майские отпуска и невыгодны", - показал опрос 1600 респондентов. При этом 58% не планируют этого делать. Еще 14% опрошенных работают по сменному графику, а 16% пока не определились. Россияне 35-45 лет (14%) о намерении продлить майские выходные заявляли чуть чаще тех, кто моложе (13%) и тех, кто старше (9%). Отмечается, что чем выше доход, тем чаще работники стремятся удлинить весенний отдых.
02:18 21.04.2026
 
Каждый восьмой россиянин планирует продлить майские праздники

