https://1prime.ru/20260421/rossijanin-869314354.html

Каждый восьмой россиянин планирует продлить майские праздники

Каждый восьмой работающий россиянин планирует продлить майские праздники отпусками и отгулами, показало исследование SuperJob для РИА Новости. | 21.04.2026, ПРАЙМ

бизнес

экономика

общество

superjob

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869314354.jpg?1776727121

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Каждый восьмой работающий россиянин планирует продлить майские праздники отпусками и отгулами, показало исследование SuperJob для РИА Новости. В этом году выходные дни в честь майских праздников приходятся на 1-3 мая и 9-11 мая. "Согласно результатам опроса SuperJob, 12% работающих россиян собираются продлить отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, хотя с финансовой точки зрения майские отпуска и невыгодны", - показал опрос 1600 респондентов. При этом 58% не планируют этого делать. Еще 14% опрошенных работают по сменному графику, а 16% пока не определились. Россияне 35-45 лет (14%) о намерении продлить майские выходные заявляли чуть чаще тех, кто моложе (13%) и тех, кто старше (9%). Отмечается, что чем выше доход, тем чаще работники стремятся удлинить весенний отдых.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

