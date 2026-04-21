Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" завершил дополнительные испытания Ми-171А3 в Якутии - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260421/rostekh-869319400.html
"Ростех" завершил дополнительные испытания Ми-171А3 в Якутии
"Ростех" завершил дополнительные испытания Ми-171А3 в Якутии - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Ростех" завершил дополнительные испытания Ми-171А3 в Якутии
Вертолет Ми-171А3 завершил дополнительные испытания в условиях экстремально низких температур в Якутии, сообщила корпорация "Ростех". | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T09:13+0300
2026-04-21T09:13+0300
якутия
ростех
росавиация
вертолеты россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861080983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a644ff5f0d13fd29a18c32e53fd2a5ec.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Вертолет Ми-171А3 завершил дополнительные испытания в условиях экстремально низких температур в Якутии, сообщила корпорация "Ростех". "Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" завершил дополнительные испытания импортозамещенного вертолета Ми-171А3 в условиях экстремально низких температур. Машина выполнила полеты в Якутии, при морозах до -50 градусов Цельсия", - говорится в сообщении. Результаты испытаний были направлены в Росавиацию для внесения изменений в сертификационную документацию, и специалисты подтвердили стабильную работу систем вертолета и возможность его взлета и посадки в условиях экстремально низких температур, отметили в "Ростехе". "Специалисты холдинга "Вертолеты России" провели 66 полетов и 22 наземные гонки в условиях экстремальных морозов Якутии. Такие испытания подтверждают характеристики машины и позволяют расширить температурный диапазон ее применения", – рассказали там. Ми-171А3 – многоцелевой вертолет для перевозки грузов и пассажиров, офшорных операций, поисково-спасательных работ и полетов на буровые платформы. Он оснащен системой аварийного приводнения и стойким к авариям фюзеляжем. В марте вертолет был сертифицирован в импортозамещенном облике, в том числе была одобрена конфигурация машины для полетов над большой водной поверхностью.
якутия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861080983_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_2b6dd954c0468b4cf01135d5c3eb4155.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
якутия, ростех, росавиация, вертолеты россии
ЯКУТИЯ, Ростех, Росавиация, Вертолеты России
09:13 21.04.2026
 
"Ростех" завершил дополнительные испытания Ми-171А3 в Якутии

"Ростех": вертолет Ми-171А3 прошел испытания в условиях низких температур

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Вертолет Ми-171А3 завершил дополнительные испытания в условиях экстремально низких температур в Якутии, сообщила корпорация "Ростех".
"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" завершил дополнительные испытания импортозамещенного вертолета Ми-171А3 в условиях экстремально низких температур. Машина выполнила полеты в Якутии, при морозах до -50 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
"Ростех" создал комплекс для доступа в интернет на борту самолета
18 апреля, 08:26
Результаты испытаний были направлены в Росавиацию для внесения изменений в сертификационную документацию, и специалисты подтвердили стабильную работу систем вертолета и возможность его взлета и посадки в условиях экстремально низких температур, отметили в "Ростехе".
"Специалисты холдинга "Вертолеты России" провели 66 полетов и 22 наземные гонки в условиях экстремальных морозов Якутии. Такие испытания подтверждают характеристики машины и позволяют расширить температурный диапазон ее применения", – рассказали там.
Ми-171А3 – многоцелевой вертолет для перевозки грузов и пассажиров, офшорных операций, поисково-спасательных работ и полетов на буровые платформы. Он оснащен системой аварийного приводнения и стойким к авариям фюзеляжем.
В марте вертолет был сертифицирован в импортозамещенном облике, в том числе была одобрена конфигурация машины для полетов над большой водной поверхностью.
ЯКУТИЯРостехРосавиацияВертолеты России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала