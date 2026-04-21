"Ростех" завершил дополнительные испытания Ми-171А3 в Якутии
Вертолет Ми-171А3 завершил дополнительные испытания в условиях экстремально низких температур в Якутии, сообщила корпорация "Ростех". | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T09:13+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Вертолет Ми-171А3 завершил дополнительные испытания в условиях экстремально низких температур в Якутии, сообщила корпорация "Ростех". "Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" завершил дополнительные испытания импортозамещенного вертолета Ми-171А3 в условиях экстремально низких температур. Машина выполнила полеты в Якутии, при морозах до -50 градусов Цельсия", - говорится в сообщении. Результаты испытаний были направлены в Росавиацию для внесения изменений в сертификационную документацию, и специалисты подтвердили стабильную работу систем вертолета и возможность его взлета и посадки в условиях экстремально низких температур, отметили в "Ростехе". "Специалисты холдинга "Вертолеты России" провели 66 полетов и 22 наземные гонки в условиях экстремальных морозов Якутии. Такие испытания подтверждают характеристики машины и позволяют расширить температурный диапазон ее применения", – рассказали там. Ми-171А3 – многоцелевой вертолет для перевозки грузов и пассажиров, офшорных операций, поисково-спасательных работ и полетов на буровые платформы. Он оснащен системой аварийного приводнения и стойким к авариям фюзеляжем. В марте вертолет был сертифицирован в импортозамещенном облике, в том числе была одобрена конфигурация машины для полетов над большой водной поверхностью.
