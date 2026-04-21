В РСТ рассказали о дефиците кадров в сфере туризма

В РСТ рассказали о дефиците кадров в сфере туризма - 21.04.2026, ПРАЙМ

В РСТ рассказали о дефиците кадров в сфере туризма

Нехватка кадров в сфере туризма и гостеприимства составляет в среднем 25-30%, а в ряде регионов России доходит до 40%, рассказал президент Российского союза... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T19:43+0300

2026-04-21T19:43+0300

2026-04-21T19:43+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Нехватка кадров в сфере туризма и гостеприимства составляет в среднем 25-30%, а в ряде регионов России доходит до 40%, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Сейчас дефицит кадров составляет 25–30% в среднем по стране, это до 200 тысяч незаполненных вакансий. В ряде регионов ситуация острее: до 40% в Краснодарском крае, Северном Кавказе, Мурманской области, на Дальнем Востоке", - сказал Уманский на пресс-конференции. Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков рассказал, что в условиях бурного роста индустрия естественно сталкивается с кадровым дефицитом, в связи с этим сегодня ограничен не только номерной фонд для приёма гостей, но и обеспечение его персоналом. По его словам, в индустрии занято 1,8 миллиона человек - это и гостиницы, и общепит, санатории и турагентства, парки развлечений. Он добавил, что по линии базового образования в сфере туризма и гостеприимства сейчас учится около 320 тысяч студентов, при этом более 500 вузов и колледжей готовят специалистов. В свою очередь, основатель Международной академии гостеприимства, сопредседатель экспертного совета по подготовке кадров при Минэкономразвития РФ, вице-президент РСТ Анна Кувайцева пояснила, что около 70% сотрудников отрасли приходится на линейный персонал – службы размещения, питания, гостиничного хозяйства, сопровождение гостей. При этом ключевой слой - среднее управленческое звено - около 450 тысяч сотрудников по всей России, более чем в 20-40 узких профессиях – руководители служб размещения и питания, операционные менеджеры, менеджеры по качеству сервиса, revenue‑менеджеры, руководители хозяйственных служб. Кувейцева отметила, что средняя текучесть кадров в сфере гостеприимства составляет 40-50%, особенно по сервисным позициям. "При этом у нас очень высокий процент первой текучести, когда люди уходят в первые 45 дней, больше 20%. Это означает, что бизнес постоянно находится в периоде поиска, удержания и обучения. Наша главная задача - стабилизировать именно этап входа и удержания персонала", - сказала она. При этом, по ее словам, в туризме самые быстрые карьерные траектории. "За 2-3 года со стартовых должностей можно добраться до руководящих позиций, а за 5-7 лет – до управления отелем, тогда как в мире до управляющего отелем нужно расти в среднем 10 лет", - заключила Кувейцева.

краснодарский край

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, краснодарский край, рф, российский союз туриндустрии