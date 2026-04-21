https://1prime.ru/20260421/ryba-869328007.html
Российские поставки рыбы в Китай за I квартал выросли на 46 процентов
Российские поставки рыбы в Китай за I квартал выросли на 46 процентов - 21.04.2026, ПРАЙМ
Российские поставки рыбы в Китай за I квартал выросли на 46 процентов
Россия за январь-март 2026 года нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай на 14% в физическом выражении, до 366 тысяч тонн, и на 46% - в стоимостном - до... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T15:08+0300
2026-04-21T15:08+0300
2026-04-21T15:08+0300
россия
китай
рыбный союз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861896862_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_67b2be42fae835814c8bcd4c09da8209.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россия за январь-март 2026 года нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай на 14% в физическом выражении, до 366 тысяч тонн, и на 46% - в стоимостном - до 1,1 миллиарда рублей, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая. "Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе-марте 2026 года вырос (год к году) на 14% в весе и увеличился на 46% в деньгах, до 366 тысяч тонн на сумму 1,1 миллиарда долларов", - рассказали в союзе. Там добавили, что в сегменте тресковых экспорт мороженого минтая потрошеного без головы (ПБГ) вырос в годовом выражении на 15% в весе и на 45% в деньгах, до 196 тысяч тонн на сумму 315 миллионов долларов. Это связано со снижением российского вылова минтая за январь-март на 7% - китайские производители рыбного филе наращивали запасы сырья, ожидая роста цен. Экспорт мороженой трески ПБГ вырос к сопоставимому периоду прошлого года на 5% в физическом выражении и на 60% в стоимостном, до 17 тысяч тонн на сумму 131 миллион долларов. "Рост цен на треску на мировом рынке вызван решением Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) сократить ОДУ (общий допустимый улов - ред.) атлантической трески в Баренцевом море на 2025 год на 23% к 2024 году − до 347 тысяч тонн (доля России − 144,4 тысячи тонн)", - отметили аналитики.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861896862_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_b936d2a7f66388cd052499914fdbb520.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, рыбный союз
РОССИЯ, КИТАЙ, Рыбный союз
Российские поставки рыбы в Китай за I квартал выросли на 46 процентов
Российские поставки рыбы в Китай за I квартал выросли на 46%, превысив 1 миллиард долларов
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россия за январь-март 2026 года нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай на 14% в физическом выражении, до 366 тысяч тонн, и на 46% - в стоимостном - до 1,1 миллиарда рублей, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая.
"Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай
в январе-марте 2026 года вырос (год к году) на 14% в весе и увеличился на 46% в деньгах, до 366 тысяч тонн на сумму 1,1 миллиарда долларов", - рассказали в союзе.
Там добавили, что в сегменте тресковых экспорт мороженого минтая потрошеного без головы (ПБГ) вырос в годовом выражении на 15% в весе и на 45% в деньгах, до 196 тысяч тонн на сумму 315 миллионов долларов. Это связано со снижением российского вылова минтая за январь-март на 7% - китайские производители рыбного филе наращивали запасы сырья, ожидая роста цен.
Экспорт мороженой трески ПБГ вырос к сопоставимому периоду прошлого года на 5% в физическом выражении и на 60% в стоимостном, до 17 тысяч тонн на сумму 131 миллион долларов. "Рост цен на треску на мировом рынке вызван решением Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) сократить ОДУ (общий допустимый улов - ред.) атлантической трески в Баренцевом море на 2025 год на 23% к 2024 году − до 347 тысяч тонн (доля России − 144,4 тысячи тонн)", - отметили аналитики.
