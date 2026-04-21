На Сахалине несколько населенных пунктов остались без света из-за циклона
На Сахалине несколько населенных пунктов остались без света из-за циклона - 21.04.2026, ПРАЙМ
На Сахалине несколько населенных пунктов остались без света из-за циклона
Ряд населенных пунктов на западном побережье Сахалина из-за циклона остался без электроснабжения, пять аварийных бригад работают над его восстановлением,... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T06:32+0300
2026-04-21T06:32+0300
2026-04-21T06:32+0300
энергетика
общество
сахалин
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апр - ПРАЙМ. Ряд населенных пунктов на западном побережье Сахалина из-за циклона остался без электроснабжения, пять аварийных бригад работают над его восстановлением, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".
"В связи с неблагоприятными погодными условиями нарушена подача электроэнергии селам Поречье, Ольшанка и Орлово Углегорского района, Белинское и Парусное Томаринского района", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы энергокомпании, ранее удалось восстановить электроснабжение большей части потребителей села Красногорск в Томаринском районе. В настоящее время в ликвидации последствий циклона задействованы десять человек в составе пяти ремонтных бригад и пять единиц техники.
До окончания действия непогоды на острове, как отмечает пресс-служба, все ремонтные бригады "Сахалинэнерго" продолжают находиться в режиме повышенной готовности.
Спасатели ранее объявили на вторник экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона на большей части Сахалина. Синоптики прогнозируют на острове дождь и мокрый снег, на побережьях порывы ветра могут приближаться к ураганным значениям - до 25 метров в секунду.
сахалин
общество , сахалин
Энергетика, Общество , Сахалин
На Сахалине несколько населенных пунктов остались без света из-за циклона
На западном побережье Сахалина из-за циклона без света остались пять населенных пунктов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апр - ПРАЙМ. Ряд населенных пунктов на западном побережье Сахалина из-за циклона остался без электроснабжения, пять аварийных бригад работают над его восстановлением, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".
"В связи с неблагоприятными погодными условиями нарушена подача электроэнергии селам Поречье, Ольшанка и Орлово Углегорского района, Белинское и Парусное Томаринского района", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы энергокомпании, ранее удалось восстановить электроснабжение большей части потребителей села Красногорск в Томаринском районе. В настоящее время в ликвидации последствий циклона задействованы десять человек в составе пяти ремонтных бригад и пять единиц техники.
До окончания действия непогоды на острове, как отмечает пресс-служба, все ремонтные бригады "Сахалинэнерго" продолжают находиться в режиме повышенной готовности.
Спасатели ранее объявили на вторник экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона на большей части Сахалина. Синоптики прогнозируют на острове дождь и мокрый снег, на побережьях порывы ветра могут приближаться к ураганным значениям - до 25 метров в секунду.