На Сахалине несколько населенных пунктов остались без света из-за циклона - 21.04.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
На Сахалине несколько населенных пунктов остались без света из-за циклона
энергетика
общество
сахалин
общество , сахалин
Энергетика, Общество , Сахалин
06:32 21.04.2026
 
На Сахалине несколько населенных пунктов остались без света из-за циклона

На западном побережье Сахалина из-за циклона без света остались пять населенных пунктов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апр - ПРАЙМ. Ряд населенных пунктов на западном побережье Сахалина из-за циклона остался без электроснабжения, пять аварийных бригад работают над его восстановлением, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".
"В связи с неблагоприятными погодными условиями нарушена подача электроэнергии селам Поречье, Ольшанка и Орлово Углегорского района, Белинское и Парусное Томаринского района", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы энергокомпании, ранее удалось восстановить электроснабжение большей части потребителей села Красногорск в Томаринском районе. В настоящее время в ликвидации последствий циклона задействованы десять человек в составе пяти ремонтных бригад и пять единиц техники.
До окончания действия непогоды на острове, как отмечает пресс-служба, все ремонтные бригады "Сахалинэнерго" продолжают находиться в режиме повышенной готовности.
Спасатели ранее объявили на вторник экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона на большей части Сахалина. Синоптики прогнозируют на острове дождь и мокрый снег, на побережьях порывы ветра могут приближаться к ураганным значениям - до 25 метров в секунду.
 
ЭнергетикаОбществоСахалин
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
