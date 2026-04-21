https://1prime.ru/20260421/samolet-869331655.html
В Волгограде экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Тбилиси
2026-04-21T16:48+0300
происшествия
бизнес
волгоград
москва
тбилиси
азимут
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5d95da8f6aa6550154c07d19fd2dd836.jpg
ВОЛГОГРАД, 21 апр – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Азимут", летевший по маршруту Москва – Тбилиси, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта. "В международном аэропорту Волгограда на запасной аэродром экстренно сел самолет, следовавший рейсом "Москва - Тбилиси" авиакомпании "Азимут" из-за плохого самочувствия одной из пассажирок", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что в настоящее время борт готовится вылететь по запланированному маршруту.
https://1prime.ru/20260421/fas-869322673.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_8c355338f41ae135c9b7d858e2de5d85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
