В Волгограде экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Тбилиси

2026-04-21T16:48+0300

ВОЛГОГРАД, 21 апр – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Азимут", летевший по маршруту Москва – Тбилиси, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта. "В международном аэропорту Волгограда на запасной аэродром экстренно сел самолет, следовавший рейсом "Москва - Тбилиси" авиакомпании "Азимут" из-за плохого самочувствия одной из пассажирок", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что в настоящее время борт готовится вылететь по запланированному маршруту.

