"Россия" в июле-августе задействует самолеты большей вместимости
2026-04-21T20:40+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в июле-августе задействует лайнеры большей вместимости на рейсах между Москвой и Магаданом, сообщил перевозчик. "В июле-августе авиакомпания "Россия" увеличивает емкости на рейсах между Москвой и Магаданом. На этом направлении будут задействованы лайнеры повышенной вместимости - двухпалубные самолеты Boeing 747, рассчитанные на перевозку 522 пассажиров", - говорится в сообщении. В общей сложности в июле-августе на этом маршруте будет доступно 2080 дополнительных кресел, добавили в авиакомпании. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
"Россия" в июле-августе увеличит емкость на рейсах между Москвой и Магаданом