"Россия" в июле-августе задействует самолеты большей вместимости

"Россия" в июле-августе задействует самолеты большей вместимости - 21.04.2026, ПРАЙМ

"Россия" в июле-августе задействует самолеты большей вместимости

"Россия" в июле-августе задействует самолеты большей вместимости

2026-04-21T20:40+0300

2026-04-21T20:40+0300

2026-04-21T20:40+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в июле-августе задействует лайнеры большей вместимости на рейсах между Москвой и Магаданом, сообщил перевозчик. "В июле-августе авиакомпания "Россия" увеличивает емкости на рейсах между Москвой и Магаданом. На этом направлении будут задействованы лайнеры повышенной вместимости - двухпалубные самолеты Boeing 747, рассчитанные на перевозку 522 пассажиров", - говорится в сообщении. В общей сложности в июле-августе на этом маршруте будет доступно 2080 дополнительных кресел, добавили в авиакомпании. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

москва

магадан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, магадан, аэрофлот, boeing-747