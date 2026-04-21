Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды в размере 37,64 рубля на акцию
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 37,64 рубля на акцию, говорится в сообщении пресс-службы банка.
2026-04-21T14:16+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 37,64 рубля на акцию, говорится в сообщении пресс-службы банка.
"Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров "Сбера" по итогам 2025 года, и принял следующие решения – рекомендовать собранию принять решение о выплате дивидендов за 2025 год в размере 850,2 миллиарда рублей (37,64 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию)", - сказано в сообщении.
Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 30 июня
За 2024 год дивиденды Сбербанка составили рекордные 786,9 миллиарда рублей, по 34,84 рубля на акцию. Таким образом, дивиденды за 2025 год в случае их одобрения акционерами могут обновить рекорд.
Годовое собрание пройдет 30 июня 2026 года, дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании - 5 июня, сообщил ранее во вторник банк.
"В год 185-летия Сбера наблюдательный совет рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в объёме 850 миллиардов рублей - это половина чистой прибыли Сбера за 2025 год... Половину этой суммы мы направим государству, а другую - 2,2 млн частных акционеров. Для них дивиденды Сбера - ощутимая поддержка и возможность приумножить свои инвестиции", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.
Как отмечается, набсовет также утвердил повестку заседания годового собрания акционеров, в том числе вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2025 год, об избрании членов наблюдательного совета, утверждении годового отчёта, назначении аудиторской организации и одобрении сделки по страхованию ответственности.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций, что соответствует 50% плюс одной акции в уставном капитале.
