Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды в размере 37,64 рубля на акцию - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260421/sberbank-869326886.html
Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды в размере 37,64 рубля на акцию
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 37,64 рубля на акцию, говорится в сообщении пресс-службы банка. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T14:16+0300
2026-04-21T14:39+0300
финансы
банки
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 37,64 рубля на акцию, говорится в сообщении пресс-службы банка. "Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров "Сбера" по итогам 2025 года, и принял следующие решения – рекомендовать собранию принять решение о выплате дивидендов за 2025 год в размере 850,2 миллиарда рублей (37,64 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию)", - сказано в сообщении.За 2024 год дивиденды Сбербанка составили рекордные 786,9 миллиарда рублей, по 34,84 рубля на акцию. Таким образом, дивиденды за 2025 год в случае их одобрения акционерами могут обновить рекорд.Годовое собрание пройдет 30 июня 2026 года, дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании - 5 июня, сообщил ранее во вторник банк."В год 185-летия Сбера наблюдательный совет рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в объёме 850 миллиардов рублей - это половина чистой прибыли Сбера за 2025 год... Половину этой суммы мы направим государству, а другую - 2,2 млн частных акционеров. Для них дивиденды Сбера - ощутимая поддержка и возможность приумножить свои инвестиции", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.Как отмечается, набсовет также утвердил повестку заседания годового собрания акционеров, в том числе вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2025 год, об избрании членов наблюдательного совета, утверждении годового отчёта, назначении аудиторской организации и одобрении сделки по страхованию ответственности.Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций, что соответствует 50% плюс одной акции в уставном капитале.
https://1prime.ru/20260421/sberbank-869327461.html
https://1prime.ru/20260420/yandeks-869288951.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_26f6a5e80974e6e207723aab1ab461e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Сбербанк. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Офис компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года
Вчера, 12:45
 
ФинансыБанкиСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала