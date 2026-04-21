"Северсталь" сообщила о снижении спроса на сталь в России

Потребление металлопродукции в России за первый квартал текущего года снизилось на 15%, сообщил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев. | 21.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Потребление металлопродукции в России за первый квартал текущего года снизилось на 15%, сообщил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев. "Ситуация в отрасли остается сложной. Спрос на сталь в России продолжает снижаться: за три месяца 2026 года металлопотребление упало на 15% в годовом сопоставлении", - приводятся его слова в сообщении компании.Шевелев добавил, что резкое охлаждение рынка под влиянием жёсткой монетарной политики привело к снижению загрузки мощностей ключевых клиентов и падению цен. По его словам, в первом квартале средняя котировка на горячекатаный лист в РФ снизилась на 7% год к году."При этом цены на экспортных рынках в первом квартале показали некоторый рост. Его ключевым драйвером стало сокращение объёмов экспортных отгрузок из Китая, в том числе в связи с вводом с 1 января 2026 года системы лицензий для борьбы с нелегальным вывозом продукции", - подчеркивает генеральный директор "Северстали".Кроме того, дополнительным фактором поддержки рынка стал рост стоимости фрахта из-за конфликта на Ближнем Востоке, а также снижение конкуренции со стороны китайских поставщиков, отмечает Шевелев.Ранее "Северсталь" сообщала, что допускает по итогам года снижение потребления стали в РФ примерно на 3-4%. Потребление стали в прошлом году в России снизилось примерно на 14%, что привело к спаду цен на металлопродукцию, вместе с тем замедление активности наблюдалось во всех ключевых отраслях-потребителях, заявлял в феврале Шевелев.ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций). По итогам прошлого года компания увеличила выпуск стали на 4%, до 10,83 миллиона тонн, а её чистая прибыль по МСФО упала на 79%, до 32 миллиардов рублей.

