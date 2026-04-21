ФАС одобрила приобретение Шишкаревым доли "Росатома" в УК "Дело" - 21.04.2026, ПРАЙМ
ФАС одобрила приобретение Шишкаревым доли "Росатома" в УК "Дело"
2026-04-21T18:00+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. ФАС РФ одобрила приобретение Сергеем Шишкарёвым доли в 49% "УК "Дело", которая сейчас принадлежит госкорпорации "Росатом", сообщил журналистам представитель бизнесмена. "Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала согласие на приобретение основателем, председателем совета директоров ГК "Дело" Сергеем Шишкарёвым доли в 49% ООО "УК "Дело" (головная компания группы), которая сейчас принадлежит госкорпорации "Росатом", - сказал он. Представитель бизнесмена отметил, что в настоящее время Шишкарёв владеет 51% "УК "Дело", в марте 2026 года он официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации."Сергей Шишкарёв верит в потенциал созданной им компании и намерен продолжать ее дальнейшее последовательное развитие с целью создания национального логистического интегратора и укрепления позиций как на внутреннем, так и на внешних рынках", - пояснил представитель бизнесмена.По его словам, сделка о приобретении Шишкарёвым доли "Росатома" одобрена ФАС с рядом предписаний, которые касаются ключевых операционных активов ГК "Дело". Предписания будут действовать в течение 10 лет с момента совершения сделки по консолидации 100% доли."Они, в частности, предусматривают разработку и размещение на сайте ценовой и сбытовой политик оказания услуг, информирование ФАС об объемах перевалки", - пояснил собеседник.Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный Шишкарёвым в 1993 году. В составе группы 7 морских и 46 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов - 3,5 миллиона ДФЭ и 10,5 миллиона тонн зерна в год, наземных терминалов - 3,6 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 40 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 220 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.
