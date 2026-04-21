Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шойгу назвал шантажом сокращение Молдавией поставок газа в Приднестровье - 21.04.2026, ПРАЙМ
Шойгу назвал шантажом сокращение Молдавией поставок газа в Приднестровье
Шойгу назвал шантажом сокращение Молдавией поставок газа в Приднестровье - 21.04.2026, ПРАЙМ
Шойгу назвал шантажом сокращение Молдавией поставок газа в Приднестровье
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу назвал шантажом и попыткой взять измором сокращение Кишиневом поставок природного газа в Приднестровье | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T18:55+0300
2026-04-21T18:55+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу назвал шантажом и попыткой взять измором сокращение Кишиневом поставок природного газа в Приднестровье "Хотя Кишинев вроде не отказывается от претензий на воссоединение с Тирасполем, газа на левый берег он пропускает ровно столько, чтобы по минимуму обеспечивать социальные нужды. С остального пытается брать, по сути, запретительную пошлину. Иначе как шантажом и попыткой взять измором это назвать нельзя", - заявил Шойгу в интервью газете "Комсомольская правда". При этом он подчеркнул, что базовые потребности Приднестровья в газе сейчас закрываются гуманитарными поставками из России. При этом позиция руководства Молдавии откровенно удивляет, подчеркнул Шойгу.
Шойгу назвал шантажом сокращение Молдавией поставок газа в Приднестровье

Шойгу назвал шантажом сокращение Кишиневом поставок газа РФ в Приднестровье

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу назвал шантажом и попыткой взять измором сокращение Кишиневом поставок природного газа в Приднестровье
"Хотя Кишинев вроде не отказывается от претензий на воссоединение с Тирасполем, газа на левый берег он пропускает ровно столько, чтобы по минимуму обеспечивать социальные нужды. С остального пытается брать, по сути, запретительную пошлину. Иначе как шантажом и попыткой взять измором это назвать нельзя", - заявил Шойгу в интервью газете "Комсомольская правда".
При этом он подчеркнул, что базовые потребности Приднестровья в газе сейчас закрываются гуманитарными поставками из России. При этом позиция руководства Молдавии откровенно удивляет, подчеркнул Шойгу.
