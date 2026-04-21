Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Politico: Сийярто не будет участвовать во встрече ЕС по кредиту Киеву - 21.04.2026, ПРАЙМ
Politico: Сийярто не будет участвовать во встрече ЕС по кредиту Киеву
2026-04-21T12:19+0300
мировая экономика
венгрия
киев
люксембург
петер сийярто
кая каллас
ес
politico
12:19 21.04.2026
 
Politico: Сийярто не будет участвовать во встрече ЕС по кредиту Киеву

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто не будет участвовать на первом после парламентских выборов в Венгрии министерском заседании ЕС в Люксембурге, в ходе которого будут обсуждаться санкции против Израиля, а также кредит Киеву на 90 миллиардов евро и расширение санкций против России, сообщает издание Politico со ссылкой на еврочиновника.
Сийярто заявил 20 февраля, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу "Дружба". Кроме того, в феврале Венгрия заблокировала предложение о санкциях против израильских поселенцев на Западном берегу. В апреле на выборах в парламент Венгрии победила партия "Тиса", лидер которой Петер Мадьяр, по данным Австрийской партии свободы, дал понять Брюсселю, что Венгрия больше не будет блокировать запланированный кредит Киеву.
Петер Мадьяр - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Мадьяр потребовал от Зеленского прекратить шантажировать Венгрию
Вчера, 19:03
"Учитывая, что представители Орбана все еще участвуют (в министерском заседании ЕС в Люксембурге - ред.), но без министра иностранных дел Петера Сийярто, как заявил еврочиновник, маловероятно, что работа над ключевыми вопросами, относящимися к Израилю, продвинется вперед", - говорится в публикации.
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что ждет в среду окончательное согласование кредита Украине на 90 миллиардов евро, который ранее блокировала Венгрия.
Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2026
Орбан: Венгрия не снимет вето с кредита, пока Украина не запустит "Дружбу"
19 апреля, 18:00
 
Мировая экономикаВЕНГРИЯКиевЛЮКСЕМБУРГПетер СийяртоКая КалласЕСPolitico
 
 
