Politico: Сийярто не будет участвовать во встрече ЕС по кредиту Киеву

2026-04-21T12:19+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто не будет участвовать на первом после парламентских выборов в Венгрии министерском заседании ЕС в Люксембурге, в ходе которого будут обсуждаться санкции против Израиля, а также кредит Киеву на 90 миллиардов евро и расширение санкций против России, сообщает издание Politico со ссылкой на еврочиновника. Сийярто заявил 20 февраля, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу "Дружба". Кроме того, в феврале Венгрия заблокировала предложение о санкциях против израильских поселенцев на Западном берегу. В апреле на выборах в парламент Венгрии победила партия "Тиса", лидер которой Петер Мадьяр, по данным Австрийской партии свободы, дал понять Брюсселю, что Венгрия больше не будет блокировать запланированный кредит Киеву. "Учитывая, что представители Орбана все еще участвуют (в министерском заседании ЕС в Люксембурге - ред.), но без министра иностранных дел Петера Сийярто, как заявил еврочиновник, маловероятно, что работа над ключевыми вопросами, относящимися к Израилю, продвинется вперед", - говорится в публикации. Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что ждет в среду окончательное согласование кредита Украине на 90 миллиардов евро, который ранее блокировала Венгрия.

