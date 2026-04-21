Европейская промышленность вынуждена сокращать производство, пишут СМИ

Европейская промышленность вынуждена сокращать производство на фоне роста цен на электроэнергию, сообщает издание Euractiv со ссылкой на отраслевые источники. | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T18:33+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Европейская промышленность вынуждена сокращать производство на фоне роста цен на электроэнергию, сообщает издание Euractiv со ссылкой на отраслевые источники. "Европейские энергоемкие отрасли сталкиваются с возрастающим давлением из-за постоянно высоких цен на электричество - компании сокращают производство, откладывают инвестиции и предупреждают о долгосрочном ущербе для промышленной базы блока", - говорится в публикации. По словам директора компании European Aluminium Пауля Фосса, проблемы в энергетической системе Европы являются структурными и предпринимаемые для их решения полумеры даже хуже, чем ничего вовсе. В Европейском совете химической промышленности (CEFIC) также заявили о том, что предприятия в этой отрасли не инвестируют, а закрываются - сектор оказался зажат между высокими ценами на электроэнергию и необходимостью инвестировать в отказ от угольной энергетики. На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении сообщала, что Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы. ЕК представит главам стран-членов рекомендации по мерам поддержки на фоне роста цен на энергоресурсы. Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

мировая экономика, европа, сша, израиль, financial times, ес, ек