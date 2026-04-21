Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейская промышленность вынуждена сокращать производство, пишут СМИ - 21.04.2026, ПРАЙМ
Европейская промышленность вынуждена сокращать производство, пишут СМИ
Европейская промышленность вынуждена сокращать производство, пишут СМИ
Европейская промышленность вынуждена сокращать производство на фоне роста цен на электроэнергию, сообщает издание Euractiv со ссылкой на отраслевые источники. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T18:33+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Европейская промышленность вынуждена сокращать производство на фоне роста цен на электроэнергию, сообщает издание Euractiv со ссылкой на отраслевые источники. "Европейские энергоемкие отрасли сталкиваются с возрастающим давлением из-за постоянно высоких цен на электричество - компании сокращают производство, откладывают инвестиции и предупреждают о долгосрочном ущербе для промышленной базы блока", - говорится в публикации. По словам директора компании European Aluminium Пауля Фосса, проблемы в энергетической системе Европы являются структурными и предпринимаемые для их решения полумеры даже хуже, чем ничего вовсе. В Европейском совете химической промышленности (CEFIC) также заявили о том, что предприятия в этой отрасли не инвестируют, а закрываются - сектор оказался зажат между высокими ценами на электроэнергию и необходимостью инвестировать в отказ от угольной энергетики. На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении сообщала, что Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы. ЕК представит главам стран-членов рекомендации по мерам поддержки на фоне роста цен на энергоресурсы. Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Европейская промышленность вынуждена сокращать производство на фоне роста цен на электроэнергию, сообщает издание Euractiv со ссылкой на отраслевые источники.
"Европейские энергоемкие отрасли сталкиваются с возрастающим давлением из-за постоянно высоких цен на электричество - компании сокращают производство, откладывают инвестиции и предупреждают о долгосрочном ущербе для промышленной базы блока", - говорится в публикации.
По словам директора компании European Aluminium Пауля Фосса, проблемы в энергетической системе Европы являются структурными и предпринимаемые для их решения полумеры даже хуже, чем ничего вовсе. В Европейском совете химической промышленности (CEFIC) также заявили о том, что предприятия в этой отрасли не инвестируют, а закрываются - сектор оказался зажат между высокими ценами на электроэнергию и необходимостью инвестировать в отказ от угольной энергетики.
На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении сообщала, что Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы. ЕК представит главам стран-членов рекомендации по мерам поддержки на фоне роста цен на энергоресурсы.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Politico: Сийярто не будет участвовать во встрече ЕС по кредиту Киеву
