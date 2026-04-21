"Северсталь" в I квартале снизила выпуск стали на четыре процента
"Северсталь" в первом квартале 2026 года снизила выпуск стали на 4% в годовом выражении, до 2,72 миллиона тонн, сообщила компания.
2026-04-21T11:44+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" в первом квартале 2026 года снизила выпуск стали на 4% в годовом выражении, до 2,72 миллиона тонн, сообщила компания. "Производство чугуна снизилось на 1% год к году, до 2,89 миллиона тонн, а производство стали снизилось на 4% год к году - до 2,72 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Продажи металлопродукции снизились на 1% в годовом выражении - до 2,63 миллиона тонн, чугуна и слябов выросли на 80% - до 0,33 миллиона тонн. Продажи железной руды третьим лицам составили 0,42 миллиона тонн, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.Продажи коммерческой стали увеличились на 2% - до 1,11 миллиона тонн, а продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) снизились на 14% в годовом выражении - до 1,18 миллиона тонн, из-за снижения спроса на трубы большого диаметра и выведения на реконструкцию части мощностей по производству проката с покрытиями.Доля продукции с ВДС в общем объеме продаж снизилась на 7 процентных пунктов, составив 35% на фоне роста продаж полуфабрикатов и горячекатаного проката, уточняют в компании.ПАО "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. По итогам 2025 года компания увеличила выпуск стали на 4% в годовом выражении, до 10,83 миллиона тонн.
"Северсталь" в I квартале снизила выпуск стали на 4%, до 2,72 млн тонн
