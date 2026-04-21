"Северсталь" в I квартале снизила выпуск стали на четыре процента - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260421/stal-869322955.html
"Северсталь" в I квартале снизила выпуск стали на четыре процента
промышленность
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0a/865406603_0:78:3077:1808_1920x0_80_0_0_a5fb9b16d79fec2ed1ad9eb766c1e721.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0a/865406603_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b326e8c59030bced0dfea6e9ae5d5fc8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"Северсталь" в I квартале снизила выпуск стали на 4%, до 2,72 млн тонн

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкЗагрузка печи в сталеплавильном цехе
Загрузка печи в сталеплавильном цехе - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Загрузка печи в сталеплавильном цехе. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" в первом квартале 2026 года снизила выпуск стали на 4% в годовом выражении, до 2,72 миллиона тонн, сообщила компания.
"Производство чугуна снизилось на 1% год к году, до 2,89 миллиона тонн, а производство стали снизилось на 4% год к году - до 2,72 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Продажи металлопродукции снизились на 1% в годовом выражении - до 2,63 миллиона тонн, чугуна и слябов выросли на 80% - до 0,33 миллиона тонн. Продажи железной руды третьим лицам составили 0,42 миллиона тонн, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Продажи коммерческой стали увеличились на 2% - до 1,11 миллиона тонн, а продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) снизились на 14% в годовом выражении - до 1,18 миллиона тонн, из-за снижения спроса на трубы большого диаметра и выведения на реконструкцию части мощностей по производству проката с покрытиями.
Доля продукции с ВДС в общем объеме продаж снизилась на 7 процентных пунктов, составив 35% на фоне роста продаж полуфабрикатов и горячекатаного проката, уточняют в компании.
ПАО "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. По итогам 2025 года компания увеличила выпуск стали на 4% в годовом выражении, до 10,83 миллиона тонн.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала