"Северсталь" в I квартале снизила выпуск стали на четыре процента

"Северсталь" в I квартале снизила выпуск стали на четыре процента - 21.04.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" в I квартале снизила выпуск стали на четыре процента

"Северсталь" в первом квартале 2026 года снизила выпуск стали на 4% в годовом выражении, до 2,72 миллиона тонн, сообщила компания. | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T11:44+0300

2026-04-21T11:44+0300

2026-04-21T11:44+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" в первом квартале 2026 года снизила выпуск стали на 4% в годовом выражении, до 2,72 миллиона тонн, сообщила компания. "Производство чугуна снизилось на 1% год к году, до 2,89 миллиона тонн, а производство стали снизилось на 4% год к году - до 2,72 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Продажи металлопродукции снизились на 1% в годовом выражении - до 2,63 миллиона тонн, чугуна и слябов выросли на 80% - до 0,33 миллиона тонн. Продажи железной руды третьим лицам составили 0,42 миллиона тонн, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.Продажи коммерческой стали увеличились на 2% - до 1,11 миллиона тонн, а продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) снизились на 14% в годовом выражении - до 1,18 миллиона тонн, из-за снижения спроса на трубы большого диаметра и выведения на реконструкцию части мощностей по производству проката с покрытиями.Доля продукции с ВДС в общем объеме продаж снизилась на 7 процентных пунктов, составив 35% на фоне роста продаж полуфабрикатов и горячекатаного проката, уточняют в компании.ПАО "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. По итогам 2025 года компания увеличила выпуск стали на 4% в годовом выражении, до 10,83 миллиона тонн.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, северсталь