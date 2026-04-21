https://1prime.ru/20260421/sud-869322490.html

Суд прекратил производство по иску ВТБ к "Декмосу"

2026-04-21T11:13+0300

бизнес

россия

рф

алексей хотин

югра

втб

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859948152_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31900793f264159b03a65512f3b19d24.jpg

МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску банка ВТБ к АО "Декмос", владельцу апартаментов и машино-мест в отеле Four Seasons Hotel Moscow, в связи с отказом истца от иска, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд в июле 2024 года, в нем было заявлено два требования: "об обращении взыскания на нежилые помещения" и "об удовлетворении из стоимости, вырученной от продажи заложенного имущества, денежных требований, вытекающих из кредитного договора". По состоянию на 2024 года АО "Декмос" в отеле принадлежало 88 люксовых апартаментов и 180 машино-мест общей площадью более 15,9 тысячи квадратных метров. СМИ связывают эту компанию с осужденным экс-владельцем банка "Югра" Алексеем Хотиным. Этот же суд 14 апреля прекратил производство по иску ВТБ к другой компании, ранее подконтрольной Хотину, - ООО "Форси". Иск к ней был подан одновременно с иском к "Декмосу", и в нем были заявлены такие же требования. Согласно данным отчетности ООО "Форси" в 2024 году, компания владела "частью здания… функционирующего как отель класса люкс Four Seasons Hotel Moscow", в аренде у нее находился земельный участок площадью около 0,5 гектара, являющийся частью участка площадью более 1,8 гектара. В феврале 2025 года Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в 2024 году обратила в доход государства тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали Хотину и аффилированным с ним лицам. В их число вошли гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея "Модный сезон", уточняли в ведомстве. Замоскворецкий суд в 2024 году по иску Федеральной налоговой службы взыскал с Хотина в доход государства более 220,4 миллиарда рублей. В 2023 году этот же суд по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с Хотина в доход государства около 192,2 миллиарда рублей и обратил взыскание на его нефтяные компании, входившие в группу "Русь-Ойл". Замоскворецкий суд в марте 2024 года приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима за хищение 23,6 миллиарда рублей у банка "Югра" путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

