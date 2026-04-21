Суд признал обоснованным требование АСВ к экс-замминистра обороны Иванову - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260421/sud-869331413.html
Суд признал обоснованным требование АСВ к экс-замминистра обороны Иванову
происшествия
финансы
банки
москва
тимур иванов
агентство по страхованию вкладов
"интеркоммерц"
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860722703_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_dd77b52a4dd7f1dd4cc70d2a92d77c92.jpg
https://1prime.ru/20260421/sud-869322490.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860722703_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_e556a5bbfdbf75925a3321e468871bf6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Волков
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица разорившегося банка "Интеркоммерц" в размере более 3,9 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заявление АСВ поступило в суд в январе. Сначала суд решил рассмотреть его без проведения слушаний, но в марте назначил заседание.
Как пояснил представитель АСВ в суде, требование основано на приговоре по уголовному делу в отношении Иванова. Мосгорсуд в июле 2025 года приговорил его к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.
Одним из эпизодов дела, сообщало ранее следствие, стало хищение у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года – более 3,9 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии банк в лице АСВ был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с Иванова и еще одного фигуранта дела более 3,9 миллиарда рублей в пользу АСВ.
Во вторник суд отклонил ходатайства Иванова и банка ПСБ об отложении рассмотрения заявления АСВ, мотивированные тем, что бывший замминистра обороны подал кассационную жалобу на приговор.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2025 года по заявлению ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов - основной долг по кредиту.
Впоследствии в реестр требований кредиторов Иванова были включены требования ФНС России в размере более 375 тысяч рублей, ПСБ – в размере более 3,8 миллиона рублей, "Мосэнергосбыта" - в размере около 51 тысячи рублей.
Статуя богини правосудия - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Суд прекратил производство по иску ВТБ к "Декмосу"
11:13
 
ПроисшествияФинансыБанкиМОСКВАТимур ИвановАгентство по страхованию вкладов"Интеркоммерц"Мосгорсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала