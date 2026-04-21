Суд в Бурятии снял арест с активов миллиардера Зокина
Арбитражный суд Республики Бурятия прекратил рассмотрение иска миноритарных участников добывающей компании "Байкалгеопром" о взыскании более 472 миллионов... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T17:36+0300
МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Республики Бурятия прекратил рассмотрение иска миноритарных участников добывающей компании "Байкалгеопром" о взыскании более 472 миллионов рублей убытков с ее мажоритарного участника Андрея Зокина, а также других совладельцев – Марии Жирновой и Татьяны Нелюбиной – в связи с отказом истцов от иска, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. В связи с прекращением производства по делу суд отменил ранее принятые обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в пределах суммы исковых требований. Суд в октябре наложил арест на активы каждого из ответчиков в пределах суммы иска, но уже в ноябре по ходатайству Зокина арест с его имущества снял. Суд принял во внимание доводы бизнесмена, что "его имущественное положение не создает оснований полагать, что исполнение потенциального судебного акта может быть затруднено". Зокин, в частности, указал, что совокупная стоимость долей его участия "только в тех компаниях, которые указаны в настоящих пояснениях, более чем в 20 раз превышает размер требований, предъявленных к Зокину". Истец УК "Волга Нефть" подал жалобу на отмену обеспечительных мер, подчеркнув, что решение суда первой инстанции "приводит к созданию беспрецедентной практики, согласно которой обеспечительные меры не могут быть приняты в отношении миллионеров и бизнесменов". Четвертый арбитражный апелляционный суд (Чита) в декабре жалобу истца удовлетворил и арест активов Зокина вернул. По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Байкалгеопром" Зокину принадлежит 51%, УК "Волга Нефть" - 28%, ООО "ГП Ресурс" - 19%. Основной вид деятельности компании – "добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов".
Суд прекратил рассмотрение иска миноритарных участников "Байкалгеопрома" на 472 млн руб
