КС вступился за мужчину, которому навязали допсоглашения при покупке авто

2026-04-21T18:49+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Волгограда, которому за скидку при покупке автомобиля навязали договор о предоставлении независимой гарантии, расторжение которого в судебном порядке не позволило вернуть уплаченные средства, следует из материалов КС. КС РФ во вторник принял постановление по делу о проверке конституционности статей 322 и 1080 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Рассмотрение дела состоялось по жалобе жителя Волгограда Шамиля Аббасова. Согласно релизу КС России, Аббасов в 2023 году заключил договор купли-продажи автомобиля. При оформлении сделки выяснилось, что установленная цена действительна при приобретении автомобиля в кредит и подписания допсоглашения к договору. В результате стоимость автомобиля возросла с первоначальных 1,8 миллиона рублей до 2,4 миллиона рублей, а для получения обещанной продавцом скидки (400 тысяч рублей) Аббасов заключил с партнерами продавца не только договор страхования, но и договор предоставления независимой гарантии во исполнение обязательств перед банком на сумму 220 тысяч рублей. В судах заявителю удалось добиться признания договора о независимой гарантии недействительным в связи со "злоупотреблением правом" со стороны продавца, однако его требование о солидарном взыскании с продавца и одного из его партнеров уплаченных средств было отклонено, отмечается в релизе. Как указал Конституционный суд, когда покупатель является потребителем и "слабой стороной" в отношениях с продавцом, солидарная ответственность этого продавца по требованиям к контрагентам, привлеченным по его инициативе, может эффективно защищать права покупателя. Поскольку статья 322 ГК РФ позволяет возложить на продавца и его партнеров солидарную ответственность перед покупателем при условии, что соответствующие договоры заключались по инициативе продавца с выбранными им контрагентами, эта норма не противоречит конституции, постановил КС России. "Судебные акты, вынесенные по делу с участием гражданина Аббасова Шамила Усмановича на основании статьи 322 ГК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом… подлежат пересмотру в установленном порядке", - заключается в постановлении КС РФ.

