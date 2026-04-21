https://1prime.ru/20260421/sumy-869314106.html

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы - 21.04.2026, ПРАЙМ

Взрывы прогремели в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T02:06+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869314106.jpg?1776726394

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Позднее в течение нескольких минут телеканал неоднократно сообщал о новых сериях взрывов в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

