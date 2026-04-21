Глава Архангельской области рассказал о роли комиссии Госсовета - 21.04.2026, ПРАЙМ
Глава Архангельской области рассказал о роли комиссии Госсовета
МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Комиссия Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" должна быть проводником между бизнесом и властью, доносить предложения предпринимателей до министерств и ведомств, отметил председатель комиссии, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Он выступил на встрече представителей власти и бизнеса в общественной организации "Деловая Россия", где обсуждались новые подходы к экспортной политике и выстраиванию сбалансированной модели сотрудничества с зарубежными партнерами.
"Основная роль комиссии Госсовета заключается в том, чтобы быть проводником бизнеса, и без лишних бюрократических проволочек доносить проблемы и пожелания предпринимателей до федеральных министерств и администрации президента. Макроэкономические и внешнеполитические условия, в которых мы существуем, за последнее время принципиально изменились, и научиться в них работать – наша ключевая задача", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба губернатора региона.
Председатель "Деловой России" Алексей Репик подчеркнул, что международная кооперация сегодня – это не только поставка продукции, но и совместные проекты, локализация, трансфер технологий и компетенций. Он отметил, что у России есть серьезное конкурентное преимущество, потому что отечественные предприниматели умеют работать в сложных условиях и быстро адаптировать решения под конкретную страну.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал об идее сделать "стандарт партнерства", типовую инструкцию, как экспортёрам выходить на рынки опорных дружественных стран. По словам гендиректора Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероники Никишиной, представители бизнеса выдвинули ряд конкретных предложений, направленных на устранение существующих барьеров и стимулирование несырьевого экспорта: от упрощения регуляторных процедур до новых форматов международной кооперации.
Отмечается, что все поступившие предложения будут проработаны совместно с комиссией Госсовета и Российским экспортным центром в целях упрощения ведения внешнеэкономической деятельности, развития системы поддержки экспорта и международной кооперации.
