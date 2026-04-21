Премьер Польши сделал громкое заявление о России
2026-04-21T13:35+0300
Туск заявил о выигрыше РФ от конфликта на Ближнем Востоке
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия выигрывает от конфликта между США и Ираном, а Украина ослабевает, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
"С точки зрения Польши, факт заключается в том, что явным бенефициаром войны (на Ближнем Востоке) стал (президент России Владимир) Путин и Россия", — цитирует его телеканал STVR.
По мнению Туска, обострение конфликта вокруг Ирана ослабило решимость некоторых государств помогать Киеву.
Восьмого апреля Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.
Как сообщало агентство IRNA, исламская республика отказывается принять участие в новой встрече из-за блокады в Ормузском проливе
и чрезмерных и нереалистичных требований США. МИД Ирана заявлял, что решение о контактах с американцами еще не принято.
Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану невиданными проблемами в случае, если тот откажется от переговоров.
