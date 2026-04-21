Премьер Польши сделал громкое заявление о России - 21.04.2026, ПРАЙМ
Премьер Польши сделал громкое заявление о России
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия выигрывает от конфликта между США и Ираном, а Украина ослабевает, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. "С точки зрения Польши, факт заключается в том, что явным бенефициаром войны (на Ближнем Востоке) стал (президент России Владимир) Путин и Россия", — цитирует его телеканал STVR.По мнению Туска, обострение конфликта вокруг Ирана ослабило решимость некоторых государств помогать Киеву. Восьмого апреля Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.Как сообщало агентство IRNA, исламская республика отказывается принять участие в новой встрече из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США. МИД Ирана заявлял, что решение о контактах с американцами еще не принято.Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану невиданными проблемами в случае, если тот откажется от переговоров.
13:35 21.04.2026
 
Премьер Польши сделал громкое заявление о России

Туск заявил о выигрыше РФ от конфликта на Ближнем Востоке

Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия выигрывает от конфликта между США и Ираном, а Украина ослабевает, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"С точки зрения Польши, факт заключается в том, что явным бенефициаром войны (на Ближнем Востоке) стал (президент России Владимир) Путин и Россия", — цитирует его телеканал STVR.
По мнению Туска, обострение конфликта вокруг Ирана ослабило решимость некоторых государств помогать Киеву.

Восьмого апреля Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.
Как сообщало агентство IRNA, исламская республика отказывается принять участие в новой встрече из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США. МИД Ирана заявлял, что решение о контактах с американцами еще не принято.
Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану невиданными проблемами в случае, если тот откажется от переговоров.
