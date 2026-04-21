"Отдает территории". На Западе забили тревогу из-за событий на Украине

Президент США Дональд Трамп выбрал стратегию невмешательства по поводу конфликта на Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки...

2026-04-21T01:45+0300

МОСКВА, 21 апреля — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выбрал стратегию невмешательства по поводу конфликта на Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Таким образом, русские <…> получили возможность без помех со стороны США завершить дело. <…> И, как мне кажется, мы увидим более ослабленные и приструненные Украину и Европу", — заявил он. По мнению Риттера, возможности Украины и поддерживающей ее Европы в противостоянии с Россией значительно сократятся уже в обозримом будущем."Таким образом, россияне <…> получили возможность без помех со стороны США <…> завершить дело — чтобы к августу уже не было обсуждений того, что Украина отдает территории, потому что Россия их уже освободит. И, как мне кажется, мы увидим более ослабленные и приструненные Украину и Европу", — добавил эксперт.В начале апреля РИА Новости выяснило, что в подготовленном Белым домом проекте бюджета США на 2027 год нет положений о поддержке Украины. Так, в 92-страничном документе слово "Украина" не встречается ни разу. Американская администрация не предусмотрела помощь Киеву ни путем поставок вооружений и боеприпасов, ни в виде дополнительных финансовых траншей.

украина, сша, запад, дональд трамп, скотт риттер, всу, россия