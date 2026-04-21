https://1prime.ru/20260421/ukraina-869313722.html
"Отдает территории". На Западе забили тревогу из-за событий на Украине
Президент США Дональд Трамп выбрал стратегию невмешательства по поводу конфликта на Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки...
2026-04-21T02:16+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 21 апреля — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выбрал стратегию невмешательства по поводу конфликта на Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Таким образом, русские <…> получили возможность без помех со стороны США завершить дело. <…> И, как мне кажется, мы увидим более ослабленные и приструненные Украину и Европу", — заявил он. По мнению Риттера, возможности Украины и поддерживающей ее Европы в противостоянии с Россией значительно сократятся уже в обозримом будущем."Таким образом, россияне <…> получили возможность без помех со стороны США <…> завершить дело — чтобы к августу уже не было обсуждений того, что Украина отдает территории, потому что Россия их уже освободит. И, как мне кажется, мы увидим более ослабленные и приструненные Украину и Европу", — добавил эксперт.В начале апреля РИА Новости выяснило, что в подготовленном Белым домом проекте бюджета США на 2027 год нет положений о поддержке Украины. Так, в 92-страничном документе слово "Украина" не встречается ни разу. Американская администрация не предусмотрела помощь Киеву ни путем поставок вооружений и боеприпасов, ни в виде дополнительных финансовых траншей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Риттер: Дональд Трамп принял решение не вмешиваться в украинский конфликт
