https://1prime.ru/20260421/ukraina-869317138.html

На Западе начался переполох из-за неожиданного удара по Украине из Болгарии

Европа обеспокоена возможными последствиями выборов в Болгарии. Победившая партия "Прогрессивная Болгария", возглавляемая Руменом Радевым, может пересмотреть... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T07:32+0300

мировая экономика

украина

болгария

европа

цик

https://cdnn.1prime.ru/img/84228/38/842283831_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_893cd9ca3df51199e0bf4c930e685f45.jpg

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Европа обеспокоена возможными последствиями выборов в Болгарии. Победившая партия "Прогрессивная Болгария", возглавляемая Руменом Радевым, может пересмотреть политику по поставкам вооружений Украине, что создаст серьёзное препятствие для киевского режима, как сообщает Euractiv."В Европе опасаются, что победа Румена Радева в Болгарии может нарушить важнейшую цепочку поставок боеприпасов из страны на Украину. <…> В ходе предвыборной кампании он также резко критиковал 10-летнее соглашение об обороне, подписанное между Болгарией и Украиной, что указало на возможные изменения в политическом курсе страны", — говорится в материале.Издание предполагает, что в результате предстоящих изменений в руководстве Софии Украина может утратить одного из ключевых источников вооружений, которые предоставлялись с 2022 года.Проведенные в воскресенье парламентские выборы в Болгарии завершились победой коалиции "Прогрессивная Болгария", получившей 44,5% голосов по результатам подсчёта всех протоколов, согласно информации ЦИК страны.Румен Радев не раз заявлял о необходимости пересмотреть подход Европы к российской спецоперации на Украине и вернуться к дипломатическим методам решения конфликта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

