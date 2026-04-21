На Западе начался переполох из-за неожиданного удара по Украине из Болгарии - 21.04.2026, ПРАЙМ
На Западе начался переполох из-за неожиданного удара по Украине из Болгарии
Европа обеспокоена возможными последствиями выборов в Болгарии. Победившая партия "Прогрессивная Болгария", возглавляемая Руменом Радевым, может пересмотреть... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T07:32+0300
мировая экономика
украина
болгария
европа
цик
https://1prime.ru/20260420/bolgariya-869282807.html
https://1prime.ru/20260418/rossiya-869259457.html
На Западе начался переполох из-за неожиданного удара по Украине из Болгарии

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Европа обеспокоена возможными последствиями выборов в Болгарии. Победившая партия "Прогрессивная Болгария", возглавляемая Руменом Радевым, может пересмотреть политику по поставкам вооружений Украине, что создаст серьёзное препятствие для киевского режима, как сообщает Euractiv.
"В Европе опасаются, что победа Румена Радева в Болгарии может нарушить важнейшую цепочку поставок боеприпасов из страны на Украину. <…> В ходе предвыборной кампании он также резко критиковал 10-летнее соглашение об обороне, подписанное между Болгарией и Украиной, что указало на возможные изменения в политическом курсе страны", — говорится в материале.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
"Худший кошмар": Киеву сообщили тревожные новости после выборов в Болгарии
Вчера, 07:35
Издание предполагает, что в результате предстоящих изменений в руководстве Софии Украина может утратить одного из ключевых источников вооружений, которые предоставлялись с 2022 года.
Проведенные в воскресенье парламентские выборы в Болгарии завершились победой коалиции "Прогрессивная Болгария", получившей 44,5% голосов по результатам подсчёта всех протоколов, согласно информации ЦИК страны.
Румен Радев не раз заявлял о необходимости пересмотреть подход Европы к российской спецоперации на Украине и вернуться к дипломатическим методам решения конфликта.
Румен Радев - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
"Он выиграет". В Европе испугались "троянского коня" России
18 апреля, 23:04
 
