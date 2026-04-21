На Западе начался переполох из-за неожиданного удара по Украине из Болгарии
Европа обеспокоена возможными последствиями выборов в Болгарии. Победившая партия "Прогрессивная Болгария", возглавляемая Руменом Радевым, может пересмотреть...
2026-04-21T07:32+0300
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Европа обеспокоена возможными последствиями выборов в Болгарии. Победившая партия "Прогрессивная Болгария", возглавляемая Руменом Радевым, может пересмотреть политику по поставкам вооружений Украине, что создаст серьёзное препятствие для киевского режима, как сообщает Euractiv."В Европе опасаются, что победа Румена Радева в Болгарии может нарушить важнейшую цепочку поставок боеприпасов из страны на Украину. <…> В ходе предвыборной кампании он также резко критиковал 10-летнее соглашение об обороне, подписанное между Болгарией и Украиной, что указало на возможные изменения в политическом курсе страны", — говорится в материале.Издание предполагает, что в результате предстоящих изменений в руководстве Софии Украина может утратить одного из ключевых источников вооружений, которые предоставлялись с 2022 года.Проведенные в воскресенье парламентские выборы в Болгарии завершились победой коалиции "Прогрессивная Болгария", получившей 44,5% голосов по результатам подсчёта всех протоколов, согласно информации ЦИК страны.Румен Радев не раз заявлял о необходимости пересмотреть подход Европы к российской спецоперации на Украине и вернуться к дипломатическим методам решения конфликта.
Euractiv: военные поставки Запада Украине под сомнением после выборов в Болгарии