https://1prime.ru/20260421/ukraina-869317728.html

"Пусть умирают": в США выступили с внезапным заявлением об Украине

"Пусть умирают": в США выступили с внезапным заявлением об Украине - 21.04.2026, ПРАЙМ

"Пусть умирают": в США выступили с внезапным заявлением об Украине

Запад сам себя разрушает в попытках навредить России через Украину, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T07:40+0300

2026-04-21T07:40+0300

2026-04-21T07:40+0300

джеффри сакс

запад

общество

украина

мировая экономика

прибалтика

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Запад сам себя разрушает в попытках навредить России через Украину, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Ряд европейских стран, подстрекаемых странами Прибалтики и Польшей, заняли чрезвычайно жесткую идеологическую позицию по отношению к России, что нанесло огромный ущерб Европе. <…> Их подход: мы ненавидим Россию, пусть умирают украинцы, это ведь не наши люди умирают — это действительно ужасно", — отметил ученый.По мнению Сакса, в своём стремлении навредить России, Запад игнорирует свои же противоправные действия."Зачем указывать на соринку в чужом глазу, если в собственном бревно? Я считаю, что это применимо и к внешней политике. Почему же мы только и делаем, что ругаем Россию, <…> но при этом совершенно игнорируем агрессивное поведение, свержение правительств, поддержку геноцида с нашей стороны?" — задался вопросом Сакс.В Кремле неоднократно отмечали, что Россия ни на кого не нападает, но не оставит без внимания любые меры, угрожающие её интересам.

запад

украина

прибалтика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джеффри сакс, запад, общество , украина, мировая экономика, прибалтика