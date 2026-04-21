"Пусть умирают": в США выступили с внезапным заявлением об Украине
Запад сам себя разрушает в попытках навредить России через Украину, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T07:40+0300
07:40 21.04.2026
 
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Запад сам себя разрушает в попытках навредить России через Украину, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Ряд европейских стран, подстрекаемых странами Прибалтики и Польшей, заняли чрезвычайно жесткую идеологическую позицию по отношению к России, что нанесло огромный ущерб Европе. <…> Их подход: мы ненавидим Россию, пусть умирают украинцы, это ведь не наши люди умирают — это действительно ужасно", — отметил ученый.
По мнению Сакса, в своём стремлении навредить России, Запад игнорирует свои же противоправные действия.
"Зачем указывать на соринку в чужом глазу, если в собственном бревно? Я считаю, что это применимо и к внешней политике. Почему же мы только и делаем, что ругаем Россию, <…> но при этом совершенно игнорируем агрессивное поведение, свержение правительств, поддержку геноцида с нашей стороны?" — задался вопросом Сакс.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия ни на кого не нападает, но не оставит без внимания любые меры, угрожающие её интересам.
