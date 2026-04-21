https://1prime.ru/20260421/ukraina-869317728.html
"Пусть умирают": в США выступили с внезапным заявлением об Украине
"Пусть умирают": в США выступили с внезапным заявлением об Украине - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Пусть умирают": в США выступили с внезапным заявлением об Украине
Запад сам себя разрушает в попытках навредить России через Украину, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging...
2026-04-21T07:40+0300
2026-04-21T07:40+0300
2026-04-21T07:40+0300
джеффри сакс
запад
общество
украина
мировая экономика
прибалтика
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Запад сам себя разрушает в попытках навредить России через Украину, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Ряд европейских стран, подстрекаемых странами Прибалтики и Польшей, заняли чрезвычайно жесткую идеологическую позицию по отношению к России, что нанесло огромный ущерб Европе. <…> Их подход: мы ненавидим Россию, пусть умирают украинцы, это ведь не наши люди умирают — это действительно ужасно", — отметил ученый.По мнению Сакса, в своём стремлении навредить России, Запад игнорирует свои же противоправные действия."Зачем указывать на соринку в чужом глазу, если в собственном бревно? Я считаю, что это применимо и к внешней политике. Почему же мы только и делаем, что ругаем Россию, <…> но при этом совершенно игнорируем агрессивное поведение, свержение правительств, поддержку геноцида с нашей стороны?" — задался вопросом Сакс.В Кремле неоднократно отмечали, что Россия ни на кого не нападает, но не оставит без внимания любые меры, угрожающие её интересам.
запад
украина
прибалтика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джеффри сакс, запад, общество , украина, мировая экономика, прибалтика
Джеффри Сакс, ЗАПАД, Общество , УКРАИНА, Мировая экономика, Прибалтика
"Пусть умирают": в США выступили с внезапным заявлением об Украине
Профессор Сакс: Запад разрушает себя, стремясь навредить России