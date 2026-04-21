https://1prime.ru/20260421/ukraina-869344247.html
"Нужно признать". В Киеве сделали неожиданное заявление о финале конфликта
"Нужно признать". В Киеве сделали неожиданное заявление о финале конфликта - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Нужно признать". В Киеве сделали неожиданное заявление о финале конфликта
Кредит Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро не способен изменить исход конфликта на Украине, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T23:06+0300
2026-04-21T23:06+0300
2026-04-21T23:06+0300
венгрия
владимир зеленский
украина
ес
люксембург
виктор орбан
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Кредит Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро не способен изменить исход конфликта на Украине, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X."Я не верю, что это финансирование существенно повлияет на исход конфликта — разве что оно предотвратит значительное ухудшение ситуации, обеспечив возможность выплаты зарплат и пенсий", — отметила она.По ее словам, властям "нужно признать, что Украине эти деньги крайне необходимы для предотвращения дальнейшего экономического коллапса".Мендель считает, что ни заем, ни иные формы финансирования не окажут влияния на развитие событий, и страна продолжит терять территории.Совет ЕС по иностранным делам, который соберется 21 апреля в Люксембурге, обсудит вопрос о разблокировании кредита для Киева на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.Решение о предоставлении средств было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении займа. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за этот кредит будут будущие поколения, поскольку Украина не сможет его вернуть.
https://1prime.ru/20260421/smi-869343825.html
https://1prime.ru/20260421/ukraina-869323179.html
венгрия
украина
люксембург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, владимир зеленский, украина, ес, люксембург, виктор орбан, мировая экономика
ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЕС, ЛЮКСЕМБУРГ, Виктор Орбан, Мировая экономика
"Нужно признать". В Киеве сделали неожиданное заявление о финале конфликта
Мендель: кредит ЕС не повлияет на исход конфликта на Украине