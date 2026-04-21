"Нужно признать". В Киеве сделали неожиданное заявление о финале конфликта

"Нужно признать". В Киеве сделали неожиданное заявление о финале конфликта - 21.04.2026, ПРАЙМ

"Нужно признать". В Киеве сделали неожиданное заявление о финале конфликта

Кредит Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро не способен изменить исход конфликта на Украине, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в

2026-04-21T23:06+0300

2026-04-21T23:06+0300

2026-04-21T23:06+0300

венгрия

владимир зеленский

украина

ес

люксембург

виктор орбан

мировая экономика

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Кредит Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро не способен изменить исход конфликта на Украине, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X."Я не верю, что это финансирование существенно повлияет на исход конфликта — разве что оно предотвратит значительное ухудшение ситуации, обеспечив возможность выплаты зарплат и пенсий", — отметила она.По ее словам, властям "нужно признать, что Украине эти деньги крайне необходимы для предотвращения дальнейшего экономического коллапса".Мендель считает, что ни заем, ни иные формы финансирования не окажут влияния на развитие событий, и страна продолжит терять территории.Совет ЕС по иностранным делам, который соберется 21 апреля в Люксембурге, обсудит вопрос о разблокировании кредита для Киева на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.Решение о предоставлении средств было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении займа. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за этот кредит будут будущие поколения, поскольку Украина не сможет его вернуть.

венгрия

украина

люксембург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, владимир зеленский, украина, ес, люксембург, виктор орбан, мировая экономика